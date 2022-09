Marcel y reforma tributaria: «Parlamentarios de oposición adelantaron que cooperarían en la discusión en particular»

Entornointeligente.com /

Varios temas tocó esta mañana el ministro Mario Marcel , entre ellos, la «decepción» que menifestó ayer producto de la votación negativa que dieron todos los parlamentarios de oposición de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a la idea de legislar la reforma tributaria.

Un hecho que si bien no afectó que la tramitación del proyecto cruzara su primera valla legislativa -ya que fue aprobado en general por ocho votos a favor y cinco en contra-, sí generó molestia en Marcel, considerando las conversaciones que tuvo que los legisladores de oposición y el paquete de indicaciones que anunció para «moderar» la propuesta.

» La sensación que a uno le deja esta votación de minoría es una sensación de decepción, de no aprender de la historia» , sostuvo el titular de Hacienda, recordando la tramitación de la reforma tributaria de 1990, cuando la democracia retornaba al país y, en palabras de Marcel, la entonces oposición puso importantes trabas para su avance.

«Cuando uno mira retrospectivamente se da cuenta del gravísimo error que habría sido no aprobar esa reforma tributaria, ¿cómo habría comenzado la democracia en Chile y cómo se habrían resuelto las necesidades de la ciudadanía? A eso hacia referencia», explicó esta mañana en entrevista con Radio Infinita.

Tras ello, recalcó la importancia de tener «disposición a dialogar» en torno a la materia, y aseguró que «es lo que creo que hemos demostrado» desde el Ejecutivo. «Eso es lo que vamos a seguir demostrando. Uno nunca tiene que perder la esperanza de que la razón y la responsabilidad frente a la ciudadanía priman por sobre los cálculos políticos».

Dicho eso, sostuvo que estará atento a las propuestas harán parlamentarios para la discusión en particular que ahora enfrentará la reforma. » Se señaló que habrían propuestas de parlamentarios de Gobierno y de oposición, pese a votar en contra de la idea de legislar, adelantaron que cooperarían en la discusión en particular, así que bueno vamos a mantener esta disposición constructiva que hemos tenido hasta ahora».

Por otra parte, el secretario de Estado habló sobre la demora que ha tenido el Ejecutivo en presentar la esperada reforma al sistema de pensiones, tiempo en el cual se han adelantado algunos lineamientos que tendría la propuesta, pero aún no hay una fecha clara para dar a conocer a la ciudadanía el proyecto en su conjunto, más allá de que aquello ocurría a fines de octubre.

Lo anterior, considerando que la iniciativa en un principio se presentaría antes del Plebiscito del 4 de septiembre. Luego, para no manchar la discusión con la contingencia constitucional del momento, se decidió aplazar aquello para después del referéndum. Cumplida esa fecha, aún no hay claridad respecto a cuánto se presentará la reforma previsional y el inicio de su discusión en el Congreso.

Al respecto, Marcel recalcó que «se está trabajando en el articulado del proyecto así es que pronto vamos a tener ese panorama completo que es el que se necesita. Pero creo que es importante saber que este no es un tiempo perdido, es un tiempo en el que se está invirtiendo en afinar la propuesta, buscar mayores acuerdos prelegislativos para que efectivamente pueda prosperar «.

Dicho eso, comentó que «el sistema de pensiones tiene que ser capaz de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez de los trabajadores y trabajadoras. Tiene que ser capaz de asegurarle continuidad de sus ingresos y tiene que hacerse cargo de los distintos riesgos asociados a las características de las personas y que pudieran perjudicarlo al momento de cubrir una contingencia. Eso tiene que ser capaz de hacer un sistema de pensiones».

«Para que esas tres cosas se puedan cumplir, uno no puede tener un solo mecanismo para el sistema de pensiones. El reparto solo no sirve para ser capaz de sostener en el tiempo una buena tasa de reemplazo o continuidad en los ingresos del trabajo en la jubilación. Un sistema de capitalización individual no permite prevenir el riesgo de pobreza en la vejez. Entonces, creo que nos tenemos que acostumbrar a esta idea de una arquitectura más compleja que los simplismos que han tendido a dominar nuestra discusión durante mucho tiempo. Así están estructurados los sistemas de pensiones en muchos países del mundo», finalizó.

