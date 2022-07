Marcel tiene al León en sus manos

Entornointeligente.com /

Que si regresa al equipo manudo para ser vendido, si es para salir en un nuevo préstamo, si es porque entra en los planes del nuevo técnico Fabián Coito o si es para dejarlo calentando el banquillo.

Mucho se dice del tema de Alajuelense y Marcel Hernández, quien cuenta con ofertas para jugar en el exterior, pero ¿cuáles son los alcances y los límites que tiene un equipo en un caso como el que envuelve al isleño y rojinegros?

Para responder esta inquietud que tienen muchos, DIARIO EXTRA conversó con José Luis Rodríguez, representante de jugadores de la agencia Fútbol Consultants.

Aunque el cubano no es un futbolista al cual representa, el popular Puma accedió a explicar cómo funcionan este tipo de negociaciones, donde puede haber un desacuerdo entre las partes.

CUBANO MANDA

El club dueño de la ficha, en este caso la Liga, está en derecho ponerle sobre la mesa opciones para partir al exterior al jugador (Marcel), pero no puede exigirle o condicionarlo para que dé el sí, según detalló Rodríguez.

El cubano es quien tiene, de momento, la papa en la mano… o, mejor dicho, a la Liga en sus manos y de su decisión depende si a Alajuelense ingresa o no algún monto económico con un eventual traspaso.

«El equipo puede impulsarlo a irse vendido para tratar de recuperar un poco su inversión, sin embargo, el jugador no puede ser obligado, tiene que aceptar todas las condiciones y por más cláusulas que el equipo original tenga en su contrato, si el jugador no acepta no se va.

Entre clubes puede haber acuerdos, pero si el jugador no acepta, simplemente no se va a dar el negocio. No hay forma de obligarlos, eso ya sería esclavitud», declaró el Puma.

Marcel, al restarle menos de 6 meses de contrato con los erizos, está en facultad de firmar con cualquier otra escuadra.

En este entendido, el agente de jugadores dijo que, si un futbolista ejerce esta opción, puede reservarse esa información con su actual equipo. Dicho esto, Marcel podría ya tener nueva casa para enero y la Liga ni sabría.

«No está en la obligación de informarle a nadie. Así lo he hecho en mi caso, yo fui partícipe de la negociación de Jonathan Moya cuando lo llevamos del Saprissa a la Liga, en los últimos 6 meses habíamos firmado y lo mantuvimos en secreto. Es algo muy común y está dentro de lo legal», agregó.

En el eventual caso de que Marcel Hernández rechace las propuestas de afuera que le tenga Alajuelense, el goleador tampoco está en el deber de explicarles a sus jefes el motivo por el cual se niega a ser vendido o prestado.

¿LO PUEDEN CONGERLAR?

Sí y no. La respuesta, si bien resulta contradictoria, es correcta.

La Liga puede tener a Marcel sin jugar y viendo los partidos desde la gradería, pero si le brinda todas las condiciones laborales de ley nada puede reclamar el isleño a entes superiores, como la Asojupro (Asociación de Futbolistas Profesionales de Costa Rica) o FIFA.

«En el momento en que el contrato profesional no se cumpla, en el sentido de que no se le dan condiciones laborales o no es parte del grupo de compañeros, ahí se está rompiendo la relación laboral y se puede llegar a un rompimiento de contrato por ley.

Ahí es donde Asojupro mete mano para asegurarse de que las condiciones laborales se den», afirmó José Luis Rodríguez.

Para efectos de que la Asojupro intervenga, el futbolista debe tener documentación o pruebas que lo respalden como víctima de discriminación.

