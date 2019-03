Marcel Keizer quer Sporting a “imitar” Ajax

Entornointeligente.com / “O Ajax fez um enorme trabalho e tem uma equipa com experiência, com jovens talentos. Os contos de fadas às vezes tornam-se realidade. Espero que, um dia, também aconteça no Sporting, mas, para tal, é preciso treinar muito e melhorar”. As palavras são de Marcel Keizer, apelando a que o Sporting tenha como exemplo a recente vitória do Ajax frente ao Real Madrid , na Liga dos Campeões.

Nesta sexta-feira, na antevisão do jogo frente ao Boavista, para a jornada 25 da I Liga, o treinador holandês do Sporting previu um jogo difícil. "O Boavista é um grande nome do futebol português e uma equipa que teve bons resultados em Fevereiro. Estamos prontos para esse jogo", afirmou Keizer, em conferência de imprensa.

Os “axadrezados”, comandados por Lito Vidigal, perderam apenas um desafio nos últimos cinco, um dado que o treinador “leonino” tem em conta, principalmente face à dificuldade que o Sporting tem tido em vencer fora de portas. “Sabemos que os jogos fora são mais difíceis, está nas estatísticas. Em casa temos estado bem e fora sentimos alguns problemas. Esperamos que amanhã corra bem”, declarou.

