Marca personal: ¿Para quién es y cómo posicionarla?

«El concepto de marca personal existía mucho antes de las redes sociales» y no está necesariamente está ligado a artistas. Así lo explicó Ricardo Vallenilla, sociólogo y profesor del Instituto de Estudios Superior de Administración (IESA).

Para posicionar una marca personal es recomendable tener una cuenta, no dos o más. «Se debe haber un equilibrio entre la acción profesional y la marca personal», indicó Vallenilla en entrevista a Unión Radio.

También es indispensable la constancia y consistencia de las publicaciones en redes sociales, abandonarlas un par de días es perjudicial para la marca personal.

«El punto de partida de una marca personal es la revisión interna», enfatizó Vallenilla para identificar las potenciales cualidades o productos que se pueden ofrecer.

En ocasiones se consiguen «marcas personales» de personas que alardean de conocimientos, talentos, experiencias que no pueden constatar.



