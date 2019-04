Marca CR&F fará 125 anos em 2020 – Sabores – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Aos poucos, as aguardentes bem feitas regressam aos hábitos de alguns consumidores acima dos 45 anos. Há 15 anos houve quem lhes destinasse os museus de garrafas de bebidas como local apropriado, mas, por um conjunto de razões, começamos a registar novas marcas ou o regresso de outras que fizeram história no passado. Ora, quando João Portugal Ramos decide meter-se neste negócio em que o maior beneficiário do negócio é a Administração Tributária, isto quer dizer muita coisa. Claro que o facto de ter comprado, em 2017, a Carvalho Ribeiro & Ferreira, isso significava que iria posicionar o produto num segmento de mercado médio/alto. E, de facto, é nesta faixa de consumidores que se nota uma certa nostalgia no consumo de aguardentes no final de certas refeições. No mais – e face a outros destilados – a CR&F é uma marca que, para o ano, fará 125 anos. A receita desta aguardente é um segredo bem guardado, mas dá ideia que, neste nova vida, está mais domada e bastante mais suave. Ainda bem.LINK ORIGINAL: Correio da manha

