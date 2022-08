Marc Anthony responde ante opiniones sobre su apariencia física

Entornointeligente.com /

Caracas.- El famoso cantautor puertorriqueño encabezó los titulares de la farándula luego de que se filtraran unas fotos de sus vacaciones junto a la familia Beckham, donde se ve al cantante su actual aspecto físico, y es que se ve más delgado de lo normal y sus fanáticos mostraron preocupación mientras que otros lo veían como algo completamente normal por estar «envejeciendo».

Los comentarios llegaron hasta los oídos del intérprete de ‘Vivir Mi Vida’ por lo que tuvo que responder a través de sus redes sociales, asegurando que se encuentra bien de salud ante los rumores de una posible enfermedad.

‘El rey de la salsa’ intentó tranquilizar a sus seguidores y mencionó que simplemente estaba reponiendo energías para sus futuros proyectos.

Otro de los aspectos que llamó la atención es que en las imágenes, Marc Anthony no aparece en compañía de su prometida Nadia Ferreira, por lo que aprovechó la ocasión para aclarar esta situación.

El músico apareció que no se encuentra en una crisis de pareja y que la modelo quiso disfrutar de las playas de Miami ese mismo día, tal y como lo compartió en sus redes sociales.

