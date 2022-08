Marc Anthony responde a la preocupación de su salud tras verse «Desmejorado» en un yate

Entornointeligente.com /

Se han viralizado unas fotos de Marc Anthony donde lucia más delgado de lo usual y « desmejorado «, se le fue visto durante el fin de semana en la Bahia de Miami mientras David Beckham y su hijo Romeo servían de anfitriones, sin embargo Marc no fue visto con su prometida Nadia Fererreira, pues brillo por su ausencia.

El cantante se encontraba sentado bajo el sol, con un traje de baño que descubría su torso y con una cerveza al lado. Se puede observar su extrema delgadez , según recuentos del cantante parecía tener problemas para enfocar la mirada en la pantalla de su celular.

Este domingo, a través de sus redes sociales apareció un video del cantante con imágenes de su gira. «Disfrutando de la mejor energía, en dos semanas seguimos #TourLife! #EstoSigueee».

También publico una foto en sus historias de Instagram donde aparecería el puertorriqueño luciendo elegante con camisa negra, a su vez abrazando a David Beckham con una gran sonrisa. El gesto se interpreta como un «no pasa nada».

Una fuente de RadarOnline.com hablo sobre el creciente runrún de la salud del artista. «Marc está bien», aseguró dicha persona. «Le ha dicho a sus amigos que está contento y saludable».

Sin embargo hace unos meses el cantante sufrio una caída durante un concierto en Panama, lo que hizo tener que cancelar algunos conciertos. «Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor «. «No soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso». Dijo Marc tras sufrir la caída.

