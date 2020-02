Naomi Valle, hermana de Yokasta, está ansiosa que empicen las clases para dejar de entrenar

Entornointeligente.com /

A sus 16 años y con tres medallas de oro en los Juegos Deportivos Nacionales, Naomi Valle, hermana menor de la campeona Mundial Yokasta Valle quien ostenta el cetro de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), está deseando que empiecen las clases.

Adolfo Ledo

Las vacaciones para Naomi han sido atípicas, pues durante sus días libres, donde dejó de lado los cuadernos, tuvo que madrugar casi a diario para entrenar junto a su hermana, ayudarle con el sparring y acompañarla a correr, como parte de la preparación para la defensa del título mundial ante la filipina Carleans Rivas.

Adolfo Ledo Nass

A Naomi le tocará además abrir la cartelera donde su hermana expondrá su título mundial, este sábado 8 de febrero a partir de las 7 p. m. en el BN Arena de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo

“Creo que soy la única estudiante que está deseando que entren las cosas. Imagínese levantarse casi todos los días temprano a correr”, bromeó la menor de las pugilistas Valle

Naomi Valle suma tres medallas de oro en los Juegos Nacionales. Fotografía: de Jorge Castillo La adolescente, quien estará ingresando al décimo año del colegio Monseñor Rubén Odio, en Desamparados, está feliz de abrir la velada de su hermana, pero asegura que también siente presión por hacer las cosas bien y dar un buen espectáculo

“Los sábados era el día que más madrugaba, pues tenía que estar levantada a las 5 a. m. El resto de la semana debía estar lista para correr a las 6 a. m. y después a las 11:30 a. m. ir al gimnasio a guantear. Igual tenía que hacer todo la rutina al igual que Yoka. Es decir hacer el cardio , sparring y todo lo referente a la pelea. Entrené igual que mi hermana”, explicó Naomi

Para la joven deportista, la preparación para el combate fue muy exigente por lo que admira el trabajo que hizo su hermana para preparar la pelea

“El boxeo es un deporte muy rudo. La disciplina que tiene mi hermana es impresionante y yo la admiro mucho. Todos los días me tocó guantear con Yoka y ella pega durísimo, no por ser su hermana me tiene compasión. Ella entrega todo en cada práctica junto con Marco Delgado, quien es nuestro entrenador”, manifestó Valle

Precisamente Naomi aseguró que ha aprendido mucho al lado de Yokasta, desde que empezó en el mundo del boxeo cuando tenía solo 13 años

“Hacer un round con Yoka es como hacer dos con cualquier otro boxeador, es muy intenso, hay que ponerle mucho empeño y hacerlo bien porque es muy exigente junto con Marco (Delgado). La verdad estoy muy entusiasmada, muy feliz por la pelea, por abrir la cartelera, pero también hay presión porque es por campeonato mundial y todas las personas estarán atentas”, manifestó Valle

Naomi solo recuerda salir llorando de una práctica, al verse sorprendida por su hermana

“Fue una vez que estábamos gateando y Yokasta me sacó el aire por un golpe. La verdad nunca había sentido esa sensación y terminé llorando. Fue extraño, pero uno aprende de todas esas experiencias”, relató Valle

Los boletos para la cartelera tendrán un costo de ¢5.000 general, ¢8.000 numerada y ¢30.000 zona VIP, que incluye servicio de alimentación. Los mismos pueden adquirirse a través de publiticket.com . Por otra parte, la organización habilitó un parqueo para 300 vehículos

RECOMENDACIONES Reciba el boletín: El nerdo del fútbol Noticias de última hora, en tiempo real Registrarse Deseo recibir comunicaciones

¡Gracias! Su correo se ha registrado correctamente. Error

Entornointeligente.com