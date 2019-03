Maradona reconocerá a tres hijos en Cuba y ya son ocho sus descendientes

Entornointeligente.com / (Video: “Nosotros a la mañana”, El Trece)

Matías Morla confirmó que Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba. El abogado dijo que aunque el Diez no los reconoció legalmente aún, cuando viajen a la isla el ex futbolista irá a tribunales.

“A los hijos de Maradona las respeto, tanto a Jana, como a Junior , como a los chicos de Cuba , a Dalma y a Gianinna, porque son hijas de Diego”, sorprendió el abogado en diálogo con Nosotros a la mañana.

De inmediato, Fabián Doman y los panelistas del ciclo indagaron sobre el comentario que Morla había hecho casi al pasar: “¿Cómo los chicos de Cuba? Tenemos a Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y acabás de agregar ‘los chicos de Cuba'”.

Muy seguro, continuó: “Son tres, tres con los que hablo yo” y ante la sorpresa de todos que le repreguntaron, insistió: “Sí, son tres con los que hablo”.

Aún no están reconocidos formalmente: “Falta una charla mía con Diego, a la fecha no, pero él se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo”, agregó.

Diego Maradona dirigiendo a Dorados de Sinaloa (Crédito: AFP) Luego contó que son tres chicos de dos mujeres diferentes y Tomás Dente dijo que uno de los chicos tendría 18 años y viviría en las afueras de Varadero.

El Diez viajó a Cuba por primera vez en el 2000 para iniciar un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas. Aunque con varias intermitencias, el ídolo deportivo estuvo en el país centroamericano hasta el 2005.

Diego Maradona durante su internación en Cuba Hace un tiempo, al ser consultado sobre si Maradona podría tener más hijos que los conocidos hasta el momento, Morla había adelantado: “Le tengo miedo a Cuba. Ojalá sea uno… él estuvo mucho tiempo allá, estaba soltero y se portó mal”.

De esta manera, Diego tendría en total ocho hijos, de seis mujeres diferentes y de tres nacionalidades (un italiano, cuatro argentinos y tres cubanos). Incluso la misma Gianinna ironizó en las redes: “Faltan tres par el equipo de once, tú puedes hacerlo”.

Apenas se supo la noticia, Diego Junior dijo en Nosotros a la mañana : “No sabía nada de eso pero yo mantengo lo que dije siempre: son mis hermanos y no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos . Si me informaran de esto, no tengo problema, como siempre”.

Diego Junior

Diego Maradona y Junior se reencontraron cuando el joven napolitano participaba del “Bailando” La italiana Cristiana Sinagra conoció a Diego Maradona cuando jugaba en Nápoles. Fruto de una fugaz relación extramatrimonial dio a luz a Diego Sinagra el 20 de septiembre de 1986 en la ciudad del sur de Italia. Tan sólo tres meses después de la obtención de la Copa del Mundo, que lo tuvo como ganador del Balón de Oro, Maradona padre cruzaba la puerta del escándalo por primera vez, mientras su mujer en aquel entonces, Claudia Villafañe, transitaba su primer embarazo.

Durante durante 30 años no quiso tener un vínculo con su hijo. Cristiana Sinagra hizo un juicio de filiación y como él se negó a someterse a un análisis de ADN, la Justicia italiana determinó por darle el apellido.

Diego Maradona y el heredero se encontraron cara a cara por primera vez en 2003 . El joven recorrió 140 kilómetros en auto desde Nápoles hasta el balneario Fiuggi de Italia. Cuando Junior participó del Bailando 2016, recibió un llamado del ex director de la Selección Nacional y tuvieron su primer encuentro. Pudieron dejar atrás el pasado y comenzar una nueva etapa. Hoy mantienen una relación fluida e incluso el deportista estuvo presente en el bautismo de Diego Matías, el hijo de Junior.

Dalma y Gianinna

Dalma y Gianinna Fruto de su relación con Claudia Villafañe , las chicas de 31 y 29 años fueron siempre reconocidas por su papá que hasta las tiene tatuadas en sus brazos. “Lo juro por Dalma y Gianinna”, fue la frase que durante años acuñó el director técnico y que miles de argentinos repiten.

En los últimos años la distancia se hizo cada vez más fuerte entre ellos, sobre todo después de que él le iniciara un juicio a la madre de ellas. Tanto cambió su relación con sus hijas que el año pasado no estuvo presente en el casamiento de Dalma y hace unas semanas no llamó a su nieto Benjamín por su cumpleaños.

Jana Maradona

Diego Maradona y Jana Diego y la menor de sus hijas se encontraron por primera vez en un gimnasio en la zona de Cañitas en agosto de 2014, cuando la joven vivía en Mar del Plata , de donde es oriunda su madre, Valeria Sabalain. En ese momento Jana tenía 18 años. Con el tiempo, padre e hija recompusieron la relación que no habían tenido durante esos años y ella comenzó a viajar a visitarlo a Dubai, en donde el ex futbolista trabajó hasta septiembre de 2018 , cuando asumió como director técnico de Dorados de Sinaloa en México.

Dieguito Fernando

Dieguito con Maradona y Verónica en cumpleaños número seis, el primero que pasó con su papá Verónica Ojeda y Maradona se conocieron en el 2005 , en el casamiento de unos amigos en común. El flechazo fue instantáneo y en el 2009 la profesora de educación física quedó embarazada por primera vez, pero a los cuatro meses perdió al bebé. En el 2012 quedó nuevamente embarazada y el 13 de febrero del 2013, días antes de lo previsto, dio a luz a Dieguito Fernando .

El pequeño pesó 3,200 y la ausencia de su papá ya se notaba desde ese entonces. El ex futbolista estaba desde hacía unos meses trabajando como embajador deportivo en Dubai. Recién conoció a su bebé tiempo después, acompañado de Rocío Oliva.

Luego de meses de ausencia, a fines del 2018 el Diez vino a Buenos Aires y se reencontró con el pequeño . De ahí en más no se separó, algo hizo un click en la cabeza de Maradona que decidió cambiar de una vez por todas su relación con el pequeño . Desde hace unas semanas padre e hijo están viviendo en México, junto con Ojeda, donde Maradona dirige al equipo Dorados de Sinaloa.

2019, el año en que se agrandó la familia

Este año, por el momento, agrega a cinco nuevos integrantes en el clan Maradona . A los tres hijos cubanos que Diego reconocerá próximamente según dijo su abogado Matías Morla, se le suman dos nietos.

Dalma dará a luz en los próximos días a su primera hija fruto de su relación con Andrés Caldarelli, mientras que Diego Junior anunció que su mujer, Nunzia Pennino está embarazada nuevamente.

Maradona ya es abuelo de Benjamín de diez años, hijo de Gianinna y Sergio el Kun Agüero, y de Diego Matías, hijo del italiano, que en abril cumplirá un año.

