Maracanazo: La hazaña de Uruguay para proclamarse campeón en el Mundial de 1950 cumple 70 años

Río de Janeiro – Cuenta Pelé que cuando Uruguay marcó el gol de la victoria en el Mundial de 1950 contra Brasil, su padre rompió a llorar y que él le prometió, con apenas 9 años, que ganaría un Mundial para compensarle.

El 16 de julio de 1950, Uruguay logró su segunda Copa del Mundo de fútbol tras remontarle a Brasil por 1-2, con goles en el tramo final de Juan Schiaffino y Alcides Ghiggia , en el Maracaná, el gigantesco estadio de Río de Janeiro especialmente construido para ese torneo.

La Celeste silenció a las 174 000 personas que colmaron el maior estadio do mundo , a todo un país que esperaba la consagración. Si bien el estadio tenía capacidad para 220 000, el día de la definición de la copa se vendieron 199 854 entradas –según publicación del diario argentino Clarín –.

El Brasil-Uruguay no fue una final. La cuarta Copa Mundial de la FIFA la disputaron trece participantes, seis europeos (España, Suecia, Yugoslavia, Suiza, Italia e Inglaterra), dos del Norte de América (Estados Unidos y México) y cinco sudamericanos (el anfitrión Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile). La fase definitoria consistió en una serie de partidos de todos contra todos; no eran semifinales .

“La dirigencia argentina había decidido no participar por varias razones, el distanciamiento que tenía con sus pares brasileños, la huelga de profesionales de 1948 y el posterior éxodo a Colombia de los mejores jugadores desde 1949 y la sugerencia, finalmente, del gobierno de Perón de no concurrir si no podíamos demostrar que éramos ‘los mejores’”, precisa Clarín en relación con la ausencia de la Albiceleste.

Entonces, Brasil y Uruguay disputaron el último encuentro del cuadrangular que decidió el título, y a Brasil le bastaba un empate. El local venía de golear a Suecia por 7-1 y a España por 6-1, mientras que los uruguayos únicamente habían sido capaces de doblegar de manera ajustada a los suecos (3-2) y registrar un 2-2 ante los españoles.

Señala el sitio web de la FIFA: “La competición se organizó en forma de liguilla, y Brasil, España, Suecia y Uruguay quedaron como últimos contendientes al título. En el encuentro con Uruguay, Brasil necesitaba únicamente un empate para alzarse con el trofeo, pero perdió por 2-1…”.

En cuanto a Pelé, pudo cumplir rápidamente la promesa que le hizo a su padre. Apenas ocho años más tarde, el joven prodigio se proclamó rey en el Mundial de Suecia-1958, ofreciendo a la Canarinha el primero de los cinco trofeos conquistados hasta ahora.

Ficha del partido

Uruguay 2-1 Brasil

Día: 16 de julio de 1950 Sede: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil Asistencia: 174 000 espectadores Árbitros: George Reader (ENG); Arthur Ellis (ENG) y George Mitchell (SCO)

Alineaciones

Uruguay: Roque Máspoli, Óscar Míguez, Juan Schiaffino, Rubén Morán, Eusebio Tejera, Víctor Rodríguez Andrade, Matías González, Obdulio Varela, Alcides Ghiggia, Julio Pérez, Schubert Gambetta. DT: Juan López.

Brasil: Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo Alvim, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. DT: Flávio Costa.

Goles: Friaça (47m) para Brasil; Schiaffino (66) y Ghiggia (79) para Uruguay. (D)

LINK ORIGINAL: El Universo

