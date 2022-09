María Soto plantea capacitar a las mujeres y ayudarlas a emprender sus propios negocios

Entornointeligente.com /

En entrevista con Elecciones 2022, de Andina Canal Online , calificó como valiosas las casas refugio temporales que tiene la Municipalidad de Lima, las cuales, en su opinión se deben complementar con capacitaciones para que las víctimas puedan llevar adelante su propio negocio. «No es suficiente con darles protección, a las mujeres hay que empoderarlas, brindarles las herramientas necesarias para que puedan hacer emprendimiento de negocios y puedan desempeñarse solas», afirmó Asimismo, la aspirante al sillón municipal enfatizó que había que ser bastante serios y tomar decisiones drásticas para acabar con la discriminación y el acoso que existe contra las mujeres y las personas que tienen condiciones diferentes. Lea también: María Soto: no se puede eliminar el comercio ambulatorio sin crear polos de desarrollo «Hay que tener orden en la ciudad, respetar normas, la normas legales ya existen, el tema de la accesibilidad universal, así como la Ley 31156 que tiene ver con el acoso y violencia también contra las mujeres» expresó. Soto señaló que su experiencia como delegada ad hoc del Indeci le ha permitido conocer el problema de las edificaciones y lo necesario que es cumplir con la norma de accesibilidad universal, sobre todo en una ciudad como Lima. Advirtió que todos estamos preocupados por la seguridad ciudadana, que es responsabilidad del gobierno central, pero afirmó que también se debe tener en cuenta la seguridad humana, lo que pasa por las condiciones de seguridad en las edificaciones. Remarcó que las normas técnicas señalan como debe construirse las edificaciones a fin que no existan problemas ante un sismo de gran magnitud o ante un incendio. Sin embargo, lamentó que existan muchas construcciones que no cumplan con esta normas ni con la accesibilidad universal, lo que va principalmente en perjuicio de las personas con discapacidad. (FIN) RMCH/JCR Más en Andina El Consejo de Ministros aprobó hoy modificaciones al Código Tributario que permitirán hacer más eficiente los procesos de recuperación de la deuda tributaria que tienen todo tipo de empresas con el Estado, informó el ministro Félix Chero. https://t.co/AXAzPN8KMF pic.twitter.com/ivM9BT0vAo

