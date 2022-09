María Soto: no se puede eliminar el comercio ambulatorio sin crear polos de desarrollo

Entornointeligente.com /

En entrevista para Elecciones 2022, de Andina Canal Online , señaló que las personas vienen a Lima para buscar el desarrollo económico que no tienen en los lugares donde ellas viven. En ese sentido, dijo que en el tema del ordenamiento territorial y la planificación estratégica primero se debe identificar aquellas zonas que pueden constituirse en polos de desarrollo económico tanto en el sur como en el norte de la ciudad. «Con estos polos de desarrollo económico es posible articular nuevos ejes de desarrollo, creo que sí es posible trabajar con la población porque es la directamente afectada(…) en este momento los peruanos necesitan tener trabajo. No podemos eliminar o trasladar el comercio ambulatorio o informal en tanto no se generen estos polos de desarrollo que van a dar trabajo. Creo que es un trabajo en el corto, mediano y largo plazo», expresó. Lea también: Elecciones 2022: conoce a los candidatos al Gobierno Regional del Callao Consultada sobre la viabilidad de crear complejos comerciales tipo Malvinas, Soto indicó que primero habría que evaluar qué personas realmente están en capacidad de endeudarse para adquirir un local o puesto de venta. La aspirante al sillón municipal de Lima afirmó que hay que sectorizar a los comerciantes y proponer aspectos en los cuales se les podría dar facilidades a los de menores recursos. En esa línea, consideró viable trabajar en ferias itinerantes, considerando las campañas en fechas claves tal como hacen las empresas formales. «De tal manera que a los comerciantes se les permita moverse de una zona a otra. Se podría hacer ferias de artículos escolares, por el Día del Padre, Día de la Madre, entre otras», refirió. (FIN) RMCH/JCR Más en Andina #Elecciones2022 Conoce a los candidatos al Gobierno Regional del Callao. https://t.co/ssbsQdw9KR pic.twitter.com/b4T3dWGZEC

