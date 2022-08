María Pombo agotó un modelo de Zara muy similar: este chaleco de Hoss Intropia es la compra estrella de las últimas rebajas

Entornointeligente.com /

Hay reglas que se cumplen dentro del muno de la moda y una de ellas dicta lo siguiente: si una it girl lo lleva, se agota. Hace unos meses, María Pombo dejó claro que el chaleco bordado lo tiene todo para triunfar en verano . Primero, llevó uno de Zara que fue un visto y no visto en tienda. Después, otro de High Spirits que también luce el cartel de sold out .

En Trendencias Estamos enamoradas del top de crochet que comparten María Pombo y Susana Molina (spoiler: está rebajado a mitad de precio en Springfield) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIA POMBO (@mariapombo)

Ahora, hemos fichado un chaleco monísimo en Hoss Intropia que nos ha recordado muchísimo a los de Pombo, pero que sí está disponible para su compra. Además, está en la sección de últimas rebajas y lo podemos emplear hasta bien entrado el invierno.

Chaleco Yarrow. 159 euros , 79 euros.

Chaleco Yarrow con bordados a contraste

PVP en Cortefiel 79,00€ Confeccionado en un tejido de lino fluido, teñido de tonos neutros y con un romántico bordado a contraste, el chaleco Yarrow aporta ese toque boho a cualquier look . Al ser talla única, fijo que aciertas con tu elección. En función de tu medida habitual, te quedará más o menos holgado.

En Trendencias María Pombo y el dos piezas de lino más fresquito de las rebajas de verano de Springfield Para el entretiempo que está al caer, se puede combinar con una blusa blanca y un pantalón de pinzas en tono nude . En cambio, durante el otoño, se puede colocar encima de un jersey de punto ajustado y un vaquero wide leg, con el fin de construir un estilismo con alma setentera . El precio desciende de los 159 euros a los 79 euros.

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Hoss Intropia

