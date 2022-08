María José Zaldívar exministra del Trabajo y Previsión Social «Se ha demonizado la capitalización y es la única forma de aumentar los recursos»

Entornointeligente.com /

por cecilia Arroyo A

Tras presentar su renuncia al Ministerio del Trabajo en abril de 2021 -en el gobierno de Piñera II- la abogada María José Zaldívar reparte su vida laboral entre el sector privado y la academia. Actualmente es consejera de la Cámara de Comercio de Santiago, directora de la AGF SoyFocus y asesora en algunas materias a Quiñenco del grupo Luksic.

Aunque no está en la primera línea de la política, participa del debate previsional en algunos foros donde es convocada como experta en seguridad social. También forma parte del grupo de centroderecha «Casa de Todos», que planea redactar ajustes a la Constitución en caso de gane la opción Rechazo el próximo 4 de septiembre.

En entrevista con DF, la exministra hizo un llamado a transparentar la realidad previsional. «No por crear un sistema público, subirán las pensiones», dijo.

– ¿Ve probable que se pueda realizar esta vez una reforma de pensiones?

– Creo que no tenemos opción. La Pensión Garantizada Universal (PGU) dio un poco de aire, pero no por mucho tiempo más, porque las expectativas de las personas no es tener una pensión de $ 250 mil como se está proponiendo.

– ¿El Gobierno cuenta con las herramientas para lograrlo?

-El Gobierno tiene a dos personas súper idóneas, los ministros de Hacienda y del Trabajo, Mario Marcel y Jeanette Jara, respectivamente, y tienen a un subsecretario de Previsión Social (Christian Larraín) que también es experto en la materia y, por lo tanto, podrían convencer desde el conocimiento más profundo.

El problema es si tenemos errado el diagnóstico inicial, porque no por cambiar la administración voy a mejorar las pensiones. No digo que no haya que hacer modificaciones al sistema, pero el problema central es que tenemos muy pocos recursos para pagar muchas pensiones y por un tiempo muy largo.

– ¿Es suficiente el 6% de cotización adicional?

– Tenemos pocos recursos porque hay muy poca densidad de cotizaciones. Hay muchas personas que transitan entre cotizar y no cotizar, que no es lo mismo que decir, entre la formalidad y la informalidad. Muchos formales no cotizan por la totalidad de su sueldo, y hay otros que transitan entre el trabajo por cuenta propia y como dependiente. Cuando es por cuenta propia no cotizan, pero no son necesariamente «informales». El problema que es que no tenemos internalizado que además de impuestos tenemos que contribuir a la seguridad social. Este es un problema muy dramático.

– Aportar más parece difícil en un contexto de bajos sueldos y dificultades económicas.

– En políticas públicas no estamos en un juego de popularidad o de quién es el que dice las cosas más simpáticas.

Mucha cabeza y números

– ¿Cuál es la fórmula?

– Tenemos que generar más recursos y ser veraces. No porque yo haga un sistema público o privado el resultado va a ser distinto. Además, hemos permitido que se demonice la capitalización cuando no hay ninguna forma de que podamos tener más recursos si es que no los invertimos correctamente para que ellos se multipliquen. Esto no puede ser ideológico. Hay que ponerle mucha cabeza, número y explicar el sistema, porque se han instalado una serie de mentiras como verdades. Hay consenso técnico de que no podemos seguir ni con un 10% de aportes, ni con la edad de jubilación que tenemos, ni con poca densidad.

– La visión de los técnicos no ha logrado convencer…

– Hoy cualquier persona puede entender que, si está ahorrando el 10% de su sueldo durante en promedio 15 años para financiar 30 años de sobrevida, los números no darán. Lo raro es, ¿por qué si la gente lo entiende, no podemos hacer que quienes tienen que tomar las decisiones lo hagan?

– ¿Un sistema público puede ayudar a avanzar?

– El ahorro colectivo es una medida que nos puede dar una salida y que de alguna manera ya lo tenemos en el seguro de invalidez y sobrevivencia, el de desempleo y las mutuales. Pero tenemos que ser cuidadosos con los incentivos. No puede ser que, por solidaridad, se premie al que se saltó la fila, o al que tuvo más ingresos, pero no contribuyó exprofeso. Es súper importante entender que la solidaridad no es lo mismo que el asistencialismo en materia de seguridad social.

– ¿Como ve la influencia del plebiscito en el debate previsional?

– Me genera mucha duda cómo se va a interpretar la disposición 27 transitoria una vez aprobado el nuevo texto Constitucional. En ella se dice que el Ejecutivo tiene un plazo de dos años para presentar proyectos que modifiquen el sistema de seguridad social. ¿Esto quiere decir que se modificarán el sistema de mutuales, maternidad, asignaciones familiares, desempleo, salud laboral y pensiones?

El artículo 45, tal como está, es compatible con todos los sistemas de seguridad social que tenemos. Entonces, si exprofeso están diciendo que tengo que modificarlo, sería bueno saber en qué sentido. Y si es que se presenta un proyecto de ley, se entiende o no cumplido el mandato.

