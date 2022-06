María Ignacia Montt, la mujer más rápida de Chile hoy y su historia compitiendo con diabetes tipo 1

Entornointeligente.com /

En abril de 2021, y después de ocho años, Isidora Jiménez por primera vez no ganaba los 100 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo. Por un fallo fotográfico, María Ignacia Montt, pasaba a ser la mujer más rápida de Chile.

«Es un logro muy importante para mí, no solo porque gané el primer lugar, sino porque gané ante una atleta que venia ganando por harto tiempo y también porque mejoré mi marca por muchísimo. Fue demasiado peleado. En el último centímetro pasé a Isidora, que ella había clasificado primera. La alegría es tremenda de salir campeona nacional», dijo Montt aquella vez.

La historia de esta deportista nacional más allá de ser brillante es inspiradora. Con 11 años y cuando recién empezaba a competir, fue diagnosticada con diabetes tipo 1 . Por ello corre con una bomba de insulina adosada a su cuerpo.

» Yo creo que la diabetes me ha ayudado a ser mucho más fuerte de cabeza. Ha sido un proceso largo de muchos errores y muchas frustraciones. Han habido campeonatos en los que no me sentía bien y he preferido no competir, o entrenamientos en los que me bajaba el azúcar en la mitad y no podía seguir», cuenta.

Este año volvió a ganar en 100 y 200 metros en el Campeonato Nacional y ya está consiguiendo logros también a nivel internacional. Sus metas próximas más potentes son llegar al Mundial y los Panamericanos 2023.

A esto se suma que esta semana se convirtió en la la primera velocista Latinoamericana en integrar un equipo mundial de atletas. Fue reclutada para el Team Novo Nordisk , equipo vinculado exitosamente al ciclismo en Europa, pero que ha iniciado un plan de apertura hacia embajadores destacados en otras disciplinas deportivas alrededor del mundo.

