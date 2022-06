María Ignacia Montt cuenta qué siente cuando le dicen «la mujer más rápida de Chile», habla de su diabetes tipo 1 y explica por qué le agradece a Vidal

Entornointeligente.com /

En abril de 2021, la atleta María Ignacia Montt se impuso en los 100 metros del Campeonato Nacional de Atletismo. Rompió con la hegemonía de Isidora Jiménez y se convirtió en la mujer más rápida de Chil e. Ella se toma con humor ese rótulo.

«Me da risa. En el atletismo hay miles de disciplinas, hay mujeres rápidas en todas las carreras, que digan que soy la más rápida es un orgulo, pero también hay muchas mujeres rápidas hoy en día. Me da lo mismo que digan lo que sea. Creo que es divertido. A mis amigos les gusta más decirlo y presentarme así. Le encanta a mi familia también presentarme así. Yo me rio» , dijo en entrevista con Agenda Deportes Emol TV.

A Montt, cuando era niña, le dijeron que tenía diabetes tipo 1. Contó cómo lo lleva.

«A la gente que no sabe, la diabetes tipo 1 es distinta a la diabetes tipo 2. Necesito insulina todo el tiempo. Se hereda. En mi familia hay diabetes tipo 1. Mis hermanas tienen y yo también. Tengo la bomba, acá me entra toda la insulina al cuerpo. Me avisa cuando me sube y me baja al azúcar. Lo tengo claro desde los 11 años. La bomba de insulina me la puse a los 17 años. He sido afortunada de poder desarrollar mi carrera deportiva gracias a la tecnología», declaró.

» La bomba me la desconecto cuando corro y me la vuelvo a colocar cuando termino porque mis carreras son súper cortitas. Tiene un click, la pongo en los shorts. Hago el entrenamiento con ella. Para competir me la saco», agregó.

La deportista reconoció que ha pasado momentos difíciles. Su actual nutricionista la ayudó mucho.

«Hasta los 18 años tuve una carrera buena a nivel escolar. Entre los 18 y los 23 hubo cinco años que no mejoré mis marcas. No me di cuenta que la diabetes fuese algo que me echara para atrás. Subí de peso y me costó mucho bajar, seguía las dietas. Hasta que di con mi nutricionista. Fue un ángel caído del cielo. Ella me dijo que si no cuidaba la diabetes, iba a tener diferencias con el resto. Cuando hice el click, mis marcas comenzaron a mejorar. No tomé el peso de la enfermedad. Su tuviese la mentalidad de ahora, hubiese sido distinta la historia», afirmó.

Hace un tiempo, Montt en redes sociales le agradeció al futbolista Arturo Vidal. Explicó por qué.

«El hijo de Arturo Vidal tiene diabetes tipo 1. Arturo se tatuó la bomba de insulina de su hijo. Él fue clave para que la ley Ricarte Soto incluyese la bomba de insulina. La bomba es súper costosa, el tratamiento igual. Cuando él hizo ruido, fue clave para que pasara el Senado y se aprobara la ley» , comentó.

