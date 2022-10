María Gabriela Isler recuerda lo difícil de su reinado «Me decían que yo tenía cara de transgénero, me comparaban, hacían memes» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En una entrevista con Luis Olavarrieta, María Gabriela Isler, reveló la época oscura de su época como reina de belleza. La modelo y animadora de 34 años de edad recientemente conversó con el periodista venezolano antes de la edición número 70 del Miss Venezuela, recordando su experiencia como ganadora de los títulos Miss Venezuela 2012 y Miss Universo 2013, que la llevó a donde está hoy en día como la directora oficial del concurso nacional, ocupando el puesto que anteriormente tenía el Zar de la Belleza, Osmel Sousa.

En este caso, Isler confesó que su tiempo como miss fue inolvidable desde que ganó la corona en Venezuela, sin embargo ahí también empezó un calvario para ella debido a las críticas incesantes, expresando « Esos momentos me hacían quebrarme obviamente, y yo decía por qué, que estoy haciendo mal, todos los missologos que si soy grisler por mi apellido, les encanta cambiarte el nombre y el apellido por un adjetivo. Una de las cosas que más me costó era que decían que yo tenía cara de transgénero, o que parecía una drag queen por el maquillaje, me comparaban, me hacía como memes, decían que era vieja por estar en esta industria con 24-25 años».

Seguidamente, la modelo comentó que en ese momento sufrió tanto que tuvo una gran pérdida de peso como detonante del estrés « Yo rebaje cuando venía Miss Universo casi cuatro kilos estando en Rusia, y se me marcaban las venas, más lo dientes, porque perdí peso, el vestido de la noche final no me queda porque se me caía, situaciones que te ponen a cuestionarte».

