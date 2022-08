María Gabriela de Faría y Cristhian McGaffney confiesan si quieren ser padres (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En una entrevista con Luis Olavarrieta la pareja habló sobre lo que esperan de su futuro tras 9 años de relación. María Gabriela de Faría y su esposo Cristhian McGaffney fueron entrevistados por Luis Olavarrieta, dando detalles acerca de su vida desde que tomaron la decisión de mudarse a Los Angeles para encontrar nuevos caminos en el mundo de la actuación.

Aunque ambos coincidieron en que lo más importante actualmente es su carrera, no dejaron de lado sus pensamientos acerca de una familia y de tener hijos en el futuro . Cuando Olavarrieta les cuestionó al respecto, esto fue lo que respondieron:

«Yo estoy clarísima que se puede tener una gran carrera y tener una familia (…) Mi gran tema de la vida es la maternidad. Yo sí quisiera ser mamá (…) Yo siento que tengo 10 años para ser mamá (…) Siento que si voy a ser mamá, eso está escrito y no hay nada que pueda hacer al respecto» , comentó María Gabriela.

Mientras su esposo expuso «Quiero ser papá, pero no pronto, honestamente. Ahorita si es de escoger yo me daría unos 8 años (…) Ese momento llegará, no es algo que estamos apurando».

De esta manera ambos dejaron en claro que sí tienen planes de formar una familia en el futuro, pero que actualmente están más concentrados en su carrera.

