María Corina Machado: «Subestimé al chavismo y sobreestimé a esta oposición»

La dirigente de Vente Venezuela habla de primarias abiertas donde participe «todo el mundo» y sostiene que es una decisión que los ciudadanos no se deben dejar arrebatar. Habla de avanzar hacia un programa agresivo y «transparente de privatización. Hay que privatizarlo todo». En lo político propone regresar a la bicameralidad y la eliminación de la reelección

María Corina Machado genera emociones encontradas. Para algunos es una valiente, para otros una malvada. Otros la miran cautela, pero nunca pasa desapercibida.

Llega a nuestra sede con una sonrisa para conversar sobre la situación política y su propuesta de participar en las primarias opositoras. Comparte con quienes están en la redacción y se ocupa de acercarse a cada uno y saludarlo con cercanía.

La entrevista transcurre en un ambiente distendido y ante la pregunta si vive de ser opositora responde con vehemencia: «Yo no quiero ser oposición. Yo quiero ser Gobierno».

Sostiene que el momento histórico es una oportunidad «única para transformar el país» y agrega: Yo no quiero un país normal. Quiero un país excepcional. Yo no estoy dando mi vida aquí para ver cómo parapeteamos esto, tenemos que soñar en grande».

En sus planteamientos enfila contra el oficialismo y sectores opositores y afirma representa «el fin de la impunidad y el fin de los privilegios».

-Hay un aguacero de precandidatos a la presidencia de un país con una crisis multidimensional tan complicada. ¿Perdieron la razón o saben algo que los demás venezolanos no sabemos?

-En mi caso lo hago porque Venezuela necesita un cambio real y lo necesita desesperadamente. Y real es real. No es cosmético. Nose trata de un cambio de colores, ni de nombres. Real es decencia. Que vaya a las raíz de los valores que nos definen. Porque creo que estamos en un cambio de época. De una nueva era y es una enorme oportunidad. Creo que estamos frente a la oportunidad más grande que como nación se nos ha planteado. Y eso va mucho más allá del chavismo y del sistema. Aquí no solo estamos enfrentando un régimen sino un sistema. Es el momento para que todos los venezolanos podamos plantearnos juntos un nuevo proyecto de convivencia ciudadana, de cómo concebimos y hagamos funcionar a la nación. De lo que significa ser venezolano, y de cuáles son los pilares en los que esa sociedad se apoya.

-¿Cuáles son esos pilares?

-Yo creo que son pilares muy sólidos. Son republicanos, éticos y liberales alrededor de lo que significa la libertad en toda su dimensión.

-Usted ha sido crítica del establisment y parece que cambió de opinión frente a la posibilidad de enfrentar electoralmente a la administración Maduro… ¿Por qué antes no participar en una consulta electoral y ahora sí?

-La gente está muy clara a lo que estamos enfrentando. Mi evaluación y diagnóstico sobre este sistema sigue siendo la misma. Ayer lo decía a propósito del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas: estamos enfrentando criminales, un sistema de mafias que ha destruido a Venezuela en todos sus planos y que ha buscado destruir a la familia venezolana. No es solo la infraestructura, las instituciones, han buscado destruir a la familia venezolana, de manera sistemática e intencional.

-¿Exitosa?

-No lo sé. Perdona que me desvíe. Me detengo en ese comentario para decir que si algo se ha logrado en estos 22 años de chavismo es hacernos valorar como nunca antes la familia. Como nunca antes lo que es tu tierra, tu país. Una cuarta parte de los venezolanos que andan regados por el mundo entero añoran y sienten nuestros atardeceres, respiran los olores y sabores venezolanos. En tercer lugar es hacernos entender lo que significa la libertad. Es cierto que nos han hecho mucho daño pero creo que ha surgido un nuevo ciudadano mucho más consciente y sólido en esas tres dimensiones.

-Volvamos al por qué antes no y ahora sí.

-Yo no he planteado ningún cambio ni en la naturaleza ni en la estrategia. Este es un conflicto que tiene múltiples dimensiones. Tiene una dimensión geopolítica, tiene una criminal y otra doctrinaria. Este sistema funciona en esos tres planos y está dispuesto a todo para quedarse en el poder. Yo no he dicho que estos tipos van a entregar el poder porque el 90% de los venezolanos queremos que se vayan ni porque la gente esté dispuesta así a expresarlo. ¡No, no, no! Esta es una lucha y lo que yo planteo es una lucha ciudadana que tiene dos hitos que el régimen le pone una estética electoral, pero que van mucho más allá de eso.

Machado se detiene un momento solo para enfatizar su planteamiento de un nuevo liderazgo opositor. «Yo estoy convencida de que o construimos una nueva dirección política que le genere confianza a los que están aquí y a los que están afuera; que le genere confianza a los aliados internacionales; o no hay manera de construir la fuerza para desalojar a este sistema criminal».

-Por eso coloca su nombre en las primarias.

※ Sí. Yo le dije a los venezolanos: estamos profundamente en desacuerdo, decepcionados tanto con el régimen como con la oposición y el 21 de noviembre fue una campanada. El silencio habló y sacudió el escenario político. La gente no es indiferente y es mentira que a la gente no le interesa la política. Ni que la gente fuera boba o ignorante. La gente está muy clara en que no hay una solución al drama de nuestra vida si no resolvemos la dimensión política del drama que tenemos en Venezuela. Lo que pasa es que la gente ya está harta y asqueada de esa política y esos políticos. ¿Entonces qué hacemos? Porque si nos quedamos en la quejadera o cada uno dice «entierro mi cabeza y me encierro en mis barreras», el problema no se va a resolver. Se seguirán muriendo mujeres y niños en El Darién. Tenemos una generación que no tiene derecho a salud, educación, ni a comida ni a mamá, porque hasta la familias están separadas, entonces esto no se está resolviendo. Por eso digo que le planteemos a los venezolanos, ¡nosotros los venezolanos! Tomar una decisión de a quién queremos, pero lo más importante: ¿Para qué?

Machado explica que el proceso pasa no está dirigido a escoger una persona, «es escoger una política, alrededor de una estrategia».

«Yo no plantee la elección de un candidato sino la elección de un nuevo liderazgo, porque esta lucha va mucho más allá de lo electoral. Lo electoral es uno de los planos de lucha, no es el único porque evidentemente, si seguimos como vamos… ¿Cómo crees que será el 2024? ¿Será distinto al 2018 si vamos como vamos con los mismos tipos? ¿Haciendo las mismas cosas de lado y lado?

-¿Y no aprendieron del 2015 cuando la oposición trabajó unida y le dieron una tunda al chavismo?

-Y se lo quitaron a los cinco minutos apenas llegaron. Entonces para mí el 2015 no es un buen ejemplo.

-Pero allí hubo una respuesta electoral y un trabajo que terminó en un triunfo. ¿No fue así?

-El problema va mucho más allá de eso. El problema es entender… ¿para qué? Y la sociedad venezolana lo ha entendido: Es para la liberación y transformación del país. Este es un cambio real. No es para convivir con la tiranía «porque esto lo que hay». ¿Tú crees que eso emociona a la gente? ¿Tú crees que eso despierta nuevamente el espíritu del comerciante, del que vive en la frontera, del trabajador petrolero que está comiéndose un cable? ¿De los chamos que están diciendo tengo que pensar cuándo me voy del país? No es «esto lo que hay». ¿Se puede hacer un cambio profundo? ¡Sí! ¿Puede ser el 2024 una oportunidad para dejar esto atrás? ¿Desmontar esto y construir un nuevo país? ¡Sí!

Indica que para que el cambio ocurra se deben hacer unas cosas antes entre las que destaca «lograr una nueva dirección política que se comprometa con este camino y que se sepa que está resteada y que va a llegar hasta el, final. Por eso plantee ese esquema: Decide tú. ¿Por qué va a decidir otro por ti?

-Se están planteando unas primarias… ¿Cómo deben ser? ¿Abiertas? ¿Cerradas? Con un cartel que diga en la puerta: «Solo entran quienes traigan su certificado de sangre limpia opositora».

-La respuesta es clarísima: Las que quiere la gente porque les dé confianza.

-¿Cuáles son esas?

Si se convoca una elección de lo que sea, de las fuerzas democráticas y van cuatro gatos…. ¿Dónde está la legitimidad? Para eso hacen lo que siempre hacen. Está claro que allí hay una gente que quiere hacer lo de siempre: el dedito que pone y quita. ¡Muy bello el nombre! Lo llaman consenso. Y después nos dicen: «qué maduro somos», «qué estatura política», «las mejores decisiones las tomamos los políticos», «qué capacidad de entendimiento», «la gente no sabe lo que le conviene» y ¡pum! nombran al que les conviene . Sí eso es lo que la gente está dispuesta a calarse, eso es lo que estos tipos van a hacer. La pregunta es… ¿Qué es lo que la gente realmente quiere para poder confíar? Para un proceso de acción colectiva, de movilización, tienes que lograr que la gente confíe. Un muchacho me dijo en una entrevista… «Me da miedo volver a creer». Lo entiendo tanto. Porque es como cuando en una relación te montan cachos o te maletean, entonces dices que no te quieres arriesgar.

-Al que lo picó macagua bejuco le para el pelo.

-La realidad es que si no hacemos esto perdemos el país. Entendamos qué fue lo que hicimos mal para no repetirlo. Yo creo que los venezolanos en general hemos aprendido mucho, reconocemos que nos hemos equivocado mucho, hemos cometido errores pero hay logros espectaculares.

-¿Cuáles han sido sus errores?

En este momento espera para responder y pareciera que hace un recorrido por los caminos de su memoria revisando su accionar político. Después del breve silencio de este viaje, masticando cada una de las palabras, señala: «Yo subestimé al chavismo y sobreestimé a esta oposición».

-No me di cuenta de hasta donde estaban dispuestos a llegar ambos. Esos sectores forman parte de un mismo sistema, para mantenerse en el poder y en posiciones cómodas.

-Volvamos al tema primarias. ¿Quiénes participan?

-¡Todo el mundo!

-¿También los partidos judicializados?

-Un momento… ¿Tú vas a aceptar que te ponga límites la tiranía a la que vas a enfrentar? Si no reconozco las decisiones de un TSJ írrito… ¿Quiénes son ellos para judicializar a nadie? Si la cosa es así que Maduro diga de una vez con quién se quiere enfrentar él, que es lo que ha hecho hasta ahora. Porque Maduro escoge con quién se sienta en México. Entonces que Maduro diga de una vez que, de la supuesta oposición, «yo quiero que este sea el candidato».

-En esas primarias puede participar desde la AD de Henry Ramos hasta la AD de Bernabé Gutiérrez.

-Todo el mundo que quiera participar… que participe, y que vote todo el mundo.

-Todo el Padrón electoral.

-Espérate un momento. Cuando digo todo el mundo digo que hay chamos que tienen 18 años y el régimen no ha dejado que se inscriban y que no creen en esa farsa, que no creen en esa política. Conozco gente que vive en Petare y la mudaron a votar en Guasdualito. ¿Dónde me dejas los 7 millones de venezolanos que están fuera? ¿Tienen menos derecho? Aquellos que han dicho públicamente que los que están afuera no deben votar porque después en el 24 tampoco votarían, están diciendo que ya se entregaron. Estás partiendo de la base de que lo que diga este CNE hoy es lo que va a pasar en 2024. Mírame a la cara… ¿Tú crees que cuando yo gane las primarias las cosas van a seguir igual?

-No lo sé. La política es fluida y dinámica.

-Número dos: ¿Quiénes son esos partidos políticos para negarle los derechos a los venezolanos que están afuera?.

-Perdone que la ataje allí. Si se coloca como condición el voto de los venezolanos en el exterior pareciera que es una justificación para no participar. Partiendo de la premisa que estamos en dictadura, no puede esperar que el «régimen» facilite los mecanismos para que la gente participe en un escenario que no le favorece. Los consulados, embajadas las manejan ellos. No le puede pedir que se suicide.

-¡Estoy totalmente de acuerdo contigo! Por eso la otra condición sinequanon es que el régimen y sus instrumentos de represión, desde el TSJ hasta el CNE, no tienen nada que hacer aquí. ¡Nada! ¡Cero!

-¿Y ese no será el mismo CNE que rija las elecciones del 2024?

-No si gano yo, porque eso va cambiar.

-¿Por qué usted gane las primarias va a cambiar? Explíqueme.

-¡Absolutamente! Porque las primarias van a ser el hito de organización cívica y fuerza ciudadana para obligar a cambiar esas condiciones.

-¿Con cuál mecanismo? Perdóneme, no entiendo .

-Los mecanismos de la fuerza ciudadana que conocemos. Y las cosas no van a ser igual. Por eso es que régimen tiene terror a enfrentarse con nosotros.

En este momento pide un espacio espacio para lanzar una pregunta: «¿Tú crees que este régimen va a poner sus recursos y sus instituciones para facilitar un proceso de coordinación y legitimación de las fuerzas que lo adversan? Hay unos que dicen: ‘Hay que hacerlo con el CNE porque ellos nos alquilan las máquinas y después no nos cobran’. Es decir que el régimen va a financiar las primarias. ¿Tú crees que eso le da confianza a la gente?».

«Si de verdad lo que estamos haciendo es apelar a la sociedad que está desafiando a la tiranía, estamos diciendo que las cosas son como las planteamos los ciudadanos y no como nos las quieren imponer. Este es un ejercicico de la gente, no del G4, de la MUD y muchísimo menos del régimen. ¿Cómo se les ocurre pedirle a Jorge Rodríguez «por favor ven a contarnos los votos»? ¿Irías a votar así? Ya aprendimos, ya cometimos muchos errores.

-La legitimidad de esa elección primaria depende de una participación importante. En las primarias en las que usted estuvo en 2012 concurrieron más de tres millones de personas, o el 16% del padrón electoral. ¿Existen las capacidades en la sociedad civil venezolana para garantizar unas elecciones primarias masivas? ¿Tienen la estructura y la infraestructura para garantizarlo?

-Estoy de acuerdo contigo en la necesidad de que haya una alta participación. Para que la gente decida participar debe verle la relevancia al hecho. La gente tiene que verle el queso a la tostada . ¿Para qué sirve esto? ¿Para dejar a los mismo? No creo que mucha gente vaya a ir. ¿Es un esquema que no me garantiza la confianza en el resultado? Entonces mucha gente no va ir. Por eso es tan importante lo que señalé antes. Necesitamos que la gente diga «esta vez es distinto. Esta vez es otra cosa». Y esta vez lo oragniza la gente, el ciudadano cuenta sus votos y se respeta. Y esto no lo decide ni Maduro, ni los testaferros de Maduro a los que le están metiendo un platal, ni deciden cuatro partidos, ni la comunidad internacional. Lo decidimos los venezolanos, ¡punto!

Creo que al final la gran relevancia está en darnos cuenta que ha sido un largo camino, con aciertos muy valiosos, todos hemos cometido errores, pero hay una enorme oportunidad.

Machado se detiene para enfatizar que la oportunidad a la que se refiere no solo se vincula con quitarle el poder al oficialismo o como lo ella lo refiere: «Sacar al régimen del poder».

La dirigente señala que «la oportunidad es transformar al país, un cambio real en el cual, yo le ofrezco a los venezolanos: Orden. Aquí hay que poner orden y garantizar justicia en un país donde todo es atropello, todo es humillación desde comprar una bombona de gas hasta vender tu mercancia».

«Lo segundo es plata en el bolsillo, pero ganada, no regalada. Que no le debas nada a nadie. Un país basado en el mérito y no en el contacto. Tres volver a unir a tu familia», sentencia Machado.

Cuenta una anécdota de un viaje al litoral central cuando el vigilante de un edificio la abordó para decirle: «tú eres el único instrumento que yo tengo para que regresen mis hijos a venezuela». Machado cuenta que su respuesta fue: «Tú eres el único instrumento para que regresen los míos».

-Cuáles serían las acciones concretas, en lo político, de su plan de gobernabilidad.

-En lo político tenemos que ir a un proceso de transformación muy profundo y creo que el momento es perfecto. Entendimos todos la importancia de las instituciones y creo en la democracia liberal. Creo en la genuina autonomía de los poderes públicos y hay que rehacer desde la base al Poder Judicial. La gente tiene derecho a tener un sistema que funcione porque se basa en que todos somos iguales frente a la ley. Tiene que haber estabilidad en la carerra judicial y que haya mérito.

Como segunda prioridad coloca la seguridad ciudadana «que hay que depurar profundamente. Afortunadamente, hoy en día, con avances tecnológicos enormes que hay en esta materia, podemos construir unos cuerpos de seguridad ágiles, muy bien pagados y muy bien entrenados. Hay que desmontar, junto con el Poder Judicial, los incentivos para que el país deje ser el país de la mafia, en donde no puedes importar ni un tornillo porque no estás conectado y donde nadie que trabaje decentemente puede crecer».

-¿Y las Fuerzas Armadas?

-He trabajado mucho para imaginarnos unas Fuerzas Armadas para una república liberal y donde realmente haya una supeditación del poder militar al poder civil. Hay muchas áreas en las se han visto involucrados los militares donde se han creado incentivos perversos, como en las aduanas. Hay que llevarlas más hacia cuerpos de alta formación, de alto entrenamiento y de naturaleza civil.

-¿Poder legislativo y Poder Ejecutivo?

-Desde el punto de vista de la organización del sistema político debemos irnos hacia la bicameralidad para darle estabilidad y espacios de encuentros a las distntas visiones políticas y que podamos lograr acuerdos. Hay que hacer el desmontaje acelerado del sistema centralista socialista y darle mucho más poder a la instancia más cercana al ciudadano, que para mi es el municipio. En términos del Ejecutivo es necesario eliminar la reelección absolutamente porque crea incentivos perversos.

-¿Una relección?

-Ni siquiera una.

-¿Posibilidad de postularse luego de 10 años?

-Cero reelección. Insisto en que se crean incentivos perversos. Así se ha demostrado en América Latina.

-¿Periodo presidencial? ¿Cinco, seis años?

-Lo podemos revisar, pero creo que como veníamos con cinco años estaba bien.

-¿En lo económico?

-Creo que no hemos tenido nunca una oportunidad tan grande como ahora de dejar enterrado y para siempre el socialismo. El socialismo es pobreza. El socialismo es corrupción. Es crear los incentivos para que lleguen unos individuos al poder y no lo suelten más nunca. El socialismo fue capaz de quebrar Pdvsa una de las compañías de energía más eficientes del mundo. El país está ávido de una cosa diferente. Vamos a ser un Estado fuerte, pero muy reducido en sus ámbitos de gestión. El Estado tiene que garantizar que como ciudadano puedas tener acceso a todo lo que representa tener una vida digna para surgir. Pero no tiene que hacerlo. Tiene que ser una sociedad rica y el Estado a su servicio que rinde cuentas.

-¿Un gran administrador?

-Un gran promotor, estimulador. No el que hace cosas, la sociedad las hace. Por eso tenemos que irnos a un proceso masivo, acelerado y absolutamente transparente de privatizaciones. ¡Hay que privatizarlo todo! Incluyendo la industria petrolera que hoy en día es chatarra. ¡Cha-ta-rra!. Voy más allá. Creo que tenemos que lograr atraer una inversiones gigantescas que Venezuela pueda convertir en generación de riqueza. Venezuela puede convertirse en el gran hub de la energía a nivel regional y eso va más allá del petróleo, pero para eso debes garantizar seguridad jurídica, agilidad y eficiencia en las labores del Estado. Tienes que tener un país en el que haya seguridad personal y la gente no sienta que hoy vas a hacer algo y mañana lo van a cambiar las regulaciones.

Afirma la dirigente de Vente Venezuela que como sociedad «estamos más listos que nunca para el cambio. Este es un país liberal aunque alguno no lo sepa y es bello. Es de la gente quiere surgir con su propio esfuerzo. Yo algo te garantizo: Más nunca en tu vida vas a ver una caja Clap, que te humilla. Tu vas a comprar lo que te da la gana con tu esfuerzo y esa es la fuente de la dignidad.

«No hay salir a ofrecerle cosas a la gente. La gente no quiere que le ofrezcan nada. La gente pide a gritos déjenme hacer, déjenme trabajar. Eso sí con una educación de calidad mundial. ¿Por qué un niño de San Antonio de los Guayos tiene que tener una educación inferior al chamito que vive en La Castellana?. Yo quiero un país en el que todos los chamos hablen inglés, y donde en todas plazas públicas haya wifi «6G» (Risas). Yo no quiero un país normal, quiero un país excepcional. Yo no estoy dando mi vida aquí para ver cómo parapeteamos esto, tenemos que soñar en grande. Llegó el momento de entender de qué orden es la lucha. Hay algunos a los que no les gusta porque para ellos represento el fin de la impunidad y el fin de los privilegios.

-¿Usted vive de ser oposición?

-Yo no quiero ser oposición, yo quiero ser Gobierno. Yo quiero servir a mi país. No tengo vocación de martir ni de heroína. Yo quiero poder representar para Venezuela la posibilidad real de que este país se transforme en todos los planos. Si algo yo creo que con este horror de las familias que se han separado, es que los venezolanos que están afuera son una fuente energía, de conocimiento y de inversiones para el futuro. Creo que estamos en un momento de la historia, que va a ser durísimo lo que viene, no me chupo el dedo. Esos tipos no quieren hacer unas primarias porque saben que si las hacen los vamos a arrasar

Así terminamos la conversación con María Corina Machado, con el compromiso de volver a encontrarnos para seguir explorando el escenario político y social del país.

