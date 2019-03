María Cecilia Santos, artista plástica y motivadora invidente que nos presta su mirada

Entornointeligente.com / De pequeña, el domingo era su día más feliz. Tenía como 7 años cuando solía salir con sus padres desde su vivienda en el barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil, para caminar con tiernos pasos rumbo a la catedral para escuchar la misa mañanera. Luego salían a contemplar el revoloteo de las iguanas del parque Seminario y comer algo. “Y era mejor cuando la banda municipal tocaba por algún evento. Me encantan las bandas musicales, me encantan los tambores”. Después venía un paseo por aquella calle de Las Peñas sembrada de pequeñas galerías de arte. “Comenzaba a soñar con exponer un cuadro en Las Peñas. Curiosamente, expuse allí cuando ya no veía”. El mundo del color María Cecilia Santos quedó ciega a los 22 años debido a un accidente de tránsito. Pero antes de eso, sus ojos contemplaron la belleza del arte, al cual ha dedicado su vida. Su camino profesional estaba decidido desde los 12 años, y exhibió su primera exposición en la ciudad de Quito 4 años después, con 40 cuadros. “Era alucinante que a esa corta edad haya tenido tantos trabajos. La gente los compraba y sentía que era buena artista. Estaba orgullosa”. Antes de graduarse del Liceo Panamericano ya sumaba cuatro exposiciones y diversos premios. Así que a los 18 años se mudó a Nueva York para estudiar plástica y, lógicamente, quedar fascinada por la exquisitez de las pinturas y esculturas de centros expositivos como el Museum of Modern Art (Moma) y el Guggenheim. “Yo vivía en el mundo de los colores, de las imágenes, y veía todo este arte que giraba a mi alrededor, así que quise viajar a Florencia para tomar cursos de verano. Italia es la cuna del arte. Tenía una fuerte atracción por el Renacimiento”. En ese viaje también conoció los museos de Holanda y Francia. Sus ojos eran la ventana a un corazón repleto de color, pero se cerraron. “Llegué en junio de 1994 para estudiar en la Escuela Lorenzo de Medici de Florencia y el 24 de julio fue el accidente”. Tuvo un trauma cerebral que la dejó en coma y los doctores le dieron 18 horas de vida. Pero sí despertó, aunque había perdido la memoria y la visión. Recuperó la memoria paulatinamente, pero no volvió a ver nunca más. Tuvo el apoyo firme de su familia y demás personas cercanas en esa dura etapa que le enseñó que la vida es un milagro, según indica. “Aprecio mi existencia el triple, mucho más de lo que la apreciaba antes. Mi vida es maravillosa”. Aunque el comienzo fue difícil, había decidido que su ceguera era una situación que debía resolver a través de su buena actitud y del amor a Dios. Vivir intensamente Con el tiempo retomó la pintura y la escultura, estuvo casada por 18 años y tuvo dos hijos (se divorció en el 2017), toca el piano, gusta del esquí sobre nieve, se convirtió en una motivadora a través de charlas, tiene una página web con videos sobre consejos para personas ciegas y hasta escribió un libro. En el 2000 comenzó a tomar cursos para aprender a escribir en la computadora, pero pasaron diez años antes de que se sentara realmente a redactar, primero, lo que serían correos para contarles a su mamá y a su entonces suegra sobre el desarrollo de sus pequeños hijos. “Ellos siempre me dicen que yo puedo hacer de todo como cualquier mamá. Lo único que no hago es manejar vehículos”, indica María Cecilia, nacida en Los Ángeles, de padres ecuatorianos. Esa narrativa se convirtió también en conmovedoras historias sobre su día a día como una joven artista y madre decidida a seguir creciendo. También entrevistó a las personas que la acompañaron en ese tiempo para recopilar toda la información a través de grabaciones que fueron transformándose también en capítulos de su libro. En ellos aborda su actitud, las bendiciones que siente recibir cada día y su mirada frente a los problemas. “En la tormenta debes bailar bajo la lluvia. Ni siquiera recomiendo abrir el paraguas, porque tampoco se trata de esquivar las malas situaciones”. También aborda la importancia de sentimientos como la gratitud, el deseo de progresar y el entusiasmo para realizar diversas actividades. Y ella vive sus propias palabras. Por ello acaba de vacacionar durante dos semanas en Italia y Francia junto con sus hijos, padres, hermanos y demás familiares en un viaje que llevaba dos años de planificación. “Quería que mis hijos conocieran la maravilla del arte. Por eso fuimos a París, Florencia, Roma y otras ciudades”. Ella no se detiene. Sigue admirando la belleza de la vida.LINK ORIGINAL: El Universo

