María Alejandra Requena cuenta en exclusiva sobre su relación «Lo que me resta de vida me veo junto a Luciano» (+FOTOS)

Entornointeligente.com /

La presentadora venezolana María Alejandra Requena dio detalles de su relación con su esposo Luciano D’Alessandro. Recientemente la conductora de televisión de CNN dio una exclusiva a la revista People en Español donde habló de su relación con el actor criollo donde habló de su inspiradora historia de amor y cómo encontró nuevamente el sentimiento tras la muerte de su esposo, Ismael Hurtado.

Asimismo, María Alejandra contó «El hecho de buscar de un anillo, no fue algo que se buscó mucho ya el sentimiento estaba y sabía lo que quería, a dónde íbamos» expresando que su enlace y su unión van más allá de los papeles del matrimonio.

VER TAMBIÉN ※ Así se dejó ver Aleska Génesis en el concierto de su ex novio Nicky Jam (+VIDEO)

Seguidamente, Requena expresó que todo su futuro lo ve al lado de Luciano por lo cual indicó « Nos veo juntos, felices, agarrados de la mano, como siempre estamos. Sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, no importa, pero juntos. Ni siquiera en diez años, diría que lo que me resta de vida me veo junto a Luciano con sus manías, con las mías» y es por ello que decidió aceptar estar junto a él hasta que la muerte los separe.

Por último, luego de la muerte de su ex esposo Ismael, la presentadora reveló que en este nuevo matrimonio planea actuar sin tanto pensar porque el mañana no esta asegurado «Uno no sabe cuándo te va a cambiar la vida. Lo sé por experiencia personal, por supuesto, por eso hay que aprovechar cada minuto el presente, por supuesto pensar en el futuro, pero no sabes qué va a pasar mañana, en realidad». Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com