Mar Petryk, la autora que conquistó internet y llegó al papel: «Yo sigo escribiendo igual»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La escritora Mar Petryk se encuentra en un proceso de adaptación. «Es una forma nueva de trabajar» le dijo a El País la autora argentina de 30 años que saltó a la fama en Wattpad y acaba de publicar con editorial Planeta la novela El pecador de Oxford .

«Ahora dejó de ser un hobbie y pasó a ser otra responsabilidad», comentó.

Petryk llegó a la plataforma de lectura social en línea en 2016. Primero como lectora y a los pocos meses había comenzado a escribir.

«Leí una novela en Wattpad y quedé fascinada», dijo. «Nunca me había pasado de leer algo y estar una semana con la historia en la cabeza. Ahí empecé a pensar si podía crear esa sensación en alguien más. Agarré unas ideas sueltas que tenía, me puse las pilas y me lo tomé seriamente».

Mar Petryk. Foto: Difusión En cuatro meses escribió su primera novela, Es ángel, es demonio , que publicó en tiempo real: a medida que ella iba escribiendo, la leían los seguidores. Todavía publica contenido allí, aunque ahora solo el borrador de lo que será su próximo libro.

En poco tiempo comenzó a ganar lectores dentro de la plataforma. En la cuenta de Petryk en Wattpad hoy solo hay tres novelas completas: Emma, El detonante y Colores en la oscuridad , y todos tienen más de 100.000 lectores. Un éxito que llamó la atención de las editoriales.

«Es el acuerdo que conseguí hacer con Planeta porque Wattpad como comunidad me encanta y no quería que este cambio me alejara de la plataforma», le dijo a El País. «Me permiten publicar el borrador, en crudo y cuando se termina, el texto se va de la plataforma y se publica la versión final en físico».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A R P E T R Y K (@mar_petryk)

Gracias a la plataforma, Petryk encontró un estilo para mantener atrapado al lector. «Si vas a subir un capítulo por semana tiene que estar bueno, tener un objetivo y te tiene que dejar picando para el próximo. Necesitás generar un impacto y eso está bueno de mantener cuando ya no publicás en Wattpad y lo hacés con editoriales. Yo sigo escribiendo exactamente igual y dejando en cada capítulo un gancho para el siguiente», dijo.

—¿Cómo es pasar de ser tu propia editora a trabajar para una editorial?

—Es un cambio brutal al que te tenés que amoldar. Me gusta mucho controlar las cosas que hago, así que me costó un poco al principio. Delegar cuesta, pero después entendés que te sacan un peso de encima. Ser autor independiente es un trabajo muy grande y te tenés que ocupar desde escribir hasta que el libro llegue a manos de las personas. Esa fue la parte que más disfruté, poder relajarme y decir: «lo que me toca es solamente escribir». Y eso si, fue extraño no tener que andar haciendo un millón de cosas, ni buscar imprentas, diseñadores o correctores. Te liberás de todo eso.

Mar Petryk. Foto: Difusión —¿Tiene un lado negativo? ¿Hay un control creativo que perdés?

—En mi experiencia, no. Mis editores engancharon bien con mi estilo, entonces me permitieron seguir siendo fiel a mí. Eso era algo que les preocupaba a los lectores, porque se tiene esa idea de que cuando un libro llega a una editorial te cambian todo. Como autora también tenía miedo y no es tan así. Si hay alguna sugerencia siempre tengo la última palabra, así que son más flexibles de lo que parecen.

— El pecador de Oxford , surgió en Wattpad y ahora llegó en formato físico. ¿Hay algún cambio de aquella historia que ibas escribiendo a lo que está en librerías?

—Lo que tiene de diferente la versión física es que hay un montón de contenido extra que fue creado para Planeta. Esa es la gran diferencia con la versión que estuvo en Wattpad o autopublicada. Hay capítulos nuevos y distintos puntos de vista.

ficha El pecador de Oxford Autora Mar Petryj Páginas 512 Editorial Planeta —Te mantenés en la plataforma. ¿Es una forma de conservar el vínculo con tus lectores?

—Viene por ese lado porque creo que todas las personas que comenzaron a escribir en Wattpad se acostumbran bastante a no escribir en soledad. Si sos un escritor tradicional escribís en soledad y lo que hacés no lo ve nadie hasta que lo terminás. Lo que te da Wattpad es eso, el feedback constante y te incentiva un montón. Para mí, que vengo de otro trabajo (es docente de Prácticas del Lenguaje y Literatura), es muy importante tener ese incentivo y ver que a la gente le está gustando. Además, me divierto como una lectora más, así que la paso bien.

—¿Cómo surge la historia de la chica que se casa con un príncipe que resulta ser un asesino en serie?

—Quería contar una historia bastante oscura para salir del género que estaba escribiendo. La mayoría de mis historias son de romance y todas involucran elementos externos al tema, mayormente cuestiones sociales. Me gusta representar distintas vidas que pueden ser crudas o poco idílicas. Así que en mis historias había elementos oscuros, pero quería fusionar lo que me gusta: el policial, el romance. Esa novela sale de las ganas de hacer lo que me gusta y no tener que encasillarlo en un género solo.

—¿Cuáles son esos elementos que querías agregar?

—Quería incluir sectas y asesinos en serie porque es un tema que me llama la atención y me paso el tiempo mirando docuseries sobre eso. Así que sabía que tenía que ir por ahí. Además me gusta incluir el tópico del guardaespaldas para el romance, cosa que me gusta leer y nunca había usado. Así que fui mezclando todo lo que me gustaría leer en una historia y salió El pecador de Oxford . Además me gustaba que tuviera un estilo cinematográfico, que sintieras que estabas viendo lo que pasaba y eso se consigue con esta narración que tiene muchos diálogos y más dinámica.

—En los últimos años ha habido un cambio gracias al surgimiento de Booktubers y Bookstagramers, quienes recomiendan lo que leen. ¿Cómo ves ese fenómeno?

—Es la base de todo. Lo bueno es que es publicidad genuina, no se paga. La publicidad paga te puede dar cierto alcance, pero la que es real, cuando un lector que terminó de leer quedó fascinado y no para de hablar del libro y se lo hace leer a sus amigos, eso es lo que realmente te nutre como escritor.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com