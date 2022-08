Mappa vendemmia fra siccità e incognita maltempo

Entornointeligente.com /

ROMA. – Vendemmia già iniziata in diverse regioni d’Italia con un quadro fitosanitario incoraggiante, ma con la piaga della siccità e l’incognita del maltempo.

Perché, se ad oggi, la stima è di un calo generalizzato dei livelli quantitativi di almeno il 10%, più accentuato laddove ci sono state grandinate, eventuali piogge entro Ferragosto potrebbero essere decisive per definire l’annata 2022.

Quanto alla qualità, mai come quest’anno si conferma determinante l’attenta gestión agronomica del vigneto. La raccolta delle uve tuttavia non è ancora finita, ma Confagricoltura prova a tirare le somme e a fare una prima stima.

La scarsità delle piogge non ha favorito la diffusione di quelle malattie della vite che tendono a svilupparsi con l’umidità. Si registra tuttavia qualche fitopatia tipica delle vite in alcune regioni, come in Piemonte, con un aumento dei casi di Flavescenza Dorata e un’invasione di Popillia Japonica al nord. Qui la vendemmia è iniziata in anticipo per le basi spumanti in alcune zone dell’Astigiano e dell’Alessandrino.

In Veneto, invece, la Flavescenza dorata in particolare per i bianchi, si unisce al problema dei vigneti senza irrigazione. Il calo produttivo si attesterà sul 10%. Mentre in Liguria l’assenza di precipitazioni fa stimare un calo dei volumi dal 20%, con punte fino al 40%, e gradazioni alte. In Lombardia la produzione potrebbe calare di oltre il 20%.

E nell’Oltrepò Pavese, a causa di un evento meteo straordinario, ci sarà un calo di oltre il 60% del raccolto. In Friuli, possibile calo produttivo nei terreni più drenanti ghiaiosi, dove lo stress irriguo è maggiore. Come anche in Trentino, per i vigneti in pedecollina e collina che hanno subito stress idrico. Vendemmia anticipata in Emilia-Romagna. Ma drastico calo del raccolto nelle aree collinari del 25-30%.

La restante viticoltura in pianura è minacciata dalla carenza idrica e da fitopatie sempre più invasive, con una flessione del 10%.

In Umbria si stima un calo del 20%. Mentre in Molise l’andamento vendemmiale è nella norma, anche se dal punto di vista fitosanitario si registra qualche episodio di oidio.

Per alcune regioni come Toscana, Marche, Lazio, Campania il territorio vitato variegato ma anche l’incertezza climática rendono difficile un’unica previsione di vendemmia. In Calabria l’annata asciutta si presenta buona dal punto di vista fitosanitario. Si aspetta qualche pioggia di giusta intensità. In Basilicata vendemmia in anticipo, tuttavia la parte alta, quasi del tutto priva di irrigazione avrà cali del 25%, mentre per il restante territorio si conta di avere una produzione in crescita del 15%, perché irrigua.

In Puglia, la produzione in aridocoltura (soprattutto Salento) stima un calo del 20%, mentre è nella norma quella con irrigazione. In Sicilia si vendemmia dagli ultimi giorni di luglio sul livello del mare. In generale, la diminuzione è del 10%. Ma la vendemmia si protrarrà fino a fine ottobre, pertanto il caldo e le piogge potranno ancora influenzare le attuali previsioni.

In Sardegna, si prospetta una buona annata per quantità e qualità. In più, la scarsità delle piogge non ha favorito la diffusione delle malattie della vite.

Da Nord a Sud incide comunque l’aumento dei costi di produzione e a influire sul mercato ci saranno anche le giacenze. «In prospettiva, alla luce della situazione economica attuale – afferma il presidente della Federazione Nazionale Vino di Confagricoltura, Federico Castellucci – è ragionevole immaginare nel medio periodo un rallentamento del mercato del vino con minori scambi in volume e valore più contenuto. I consumatori potrebbero cominciare a rallentare l’acquisto di beni non di prima necessità, come il vino, anche nella grande distribuzione organizzata».

La migliore reazione per il settore vitivinicolo italiano, secondo Confagricoltura, «è essere ancora più concentrati sui mercati di esportazione, sia europei, sia di Paesi Terzi, come Usa, Canada, ma anche del Sud Est asiatico, dove il nostro Paese è molto competitivo». (ANSA).

