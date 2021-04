Manuel Turizo habló con El País sobre “Dopamina”, el disco con el que se consolida

“Gracias a Dios hay trabajo. Maluco era que no lo llamaran a uno pa’ nada y que no le quieran contestar el teléfono”, dice, a las risas, Manuel Turizo con su acento forjado en el norte de Colombia. Es un martes de mediados de abril y el cantante de 21 años pasó todo el día frente a la cámara de su celular ofreciendo entrevistas a medios de toda Latinoamérica. Se nota que está cansado de tantos encuentros por Zoom, pero apenas empieza a hablar de Dopamina , su segundo álbum, recupera la energía. “Todos los días me despierto viviendo mi sueño”, asegura.

Y no exagera. Su nuevo álbum tuvo el cuarto mejor debut global en Spotify , ya es disco de oro en Estados Unidos y su rostro aparece en los enormes pantallas del Times Square de Nueva York. Es un crecimiento admirable para alguien que hace cinco años grababa sus primeras canciones en su cuarto y con un presupuesto minúsculo mientras se esmeraba por hacerse un nombre en la escena.

Pero en 2017 llegó “Una lady como tú “, un reggaetón lento y de estribillo pegadizo, y las cosas cambiaron. “Me llevé una cachetada en la cara”, recuerda. “Se me abrieron las puertas para empezar a trabajar en esto, que es lo que siempre había querido: dedicar mi vida a la música”.

Pasaron cuatro años y Turizo se sigue sorprendiendo por el éxito de esa canción que acumula 1.147 millones de reproducciones en YouTube. “Estaba hecha con las uñas y no apostaba por ella, pero la gente no sabe de calidad musical; simplemente sabe si una canción le gusta o no le gusta. Eso fue lo que sucedió con ‘ Una lady como tú’ “.

Al año siguiente, cosechó otros dos éxitos continentales basados en colaboraciones: ” Vaina loca ” (junto a Ozuna , que se convirtió en la 10º canción más escuchada de YouTube en 2018 ) y ” Desconocidos ” (con Camilo y Mau y Ricky ). A esa altura, y con 18 años, ya era una de las promesas de la música urbana. La consolidación llegó en 2019, gracias a ADN , su álbum debut, que incluía unos cuantos hits románticos (” Una lady como tú” , ” Esperándote ” y ” No digas que te vas”) que llegó a ser disco de diamante en México.

Ahora le llegó el turno a Dopamina , un disco de 13 canciones donde se desprende del sonido de su antecesor. “Se oye diferente y eso fue de gusto”, le dice a El País. “Los artistas tenemos que trabajar todos los días por apostar por la creatividad, porque si te quedas con una sola fórmula y casas con ella, lo que estás demostrando es tu falta de creatividad”.

Es por eso que abrió su paleta musical. “Soy un artista que canta baladas, reggae y reggaetón. Quería mostrarle a la gente que hay más de Manuel Turizo “. Por más de que el álbum esté atravesado por distintos géneros, todas las canciones están unidas por la misma búsqueda: traer un poco de alegría en tiempos oscuros. “La música es algo que nos ayuda y nos hace sentir mejor”, dice. “Y no lo dice Manuel está comprobado por los médicos: escuchar música hace que liberes dopamina, que es el transmisor del placer”.

Y eso es justamente lo que muestra la portada del disco, que en esta videollamada se ve en el póster pegado en la pared. La imagen muestra a Turizo acostado y con los auriculares puestos mientras una gráfica llena de colores refleja cómo sus niveles de dopamina suben gracias a las dosis musicales.

Grabado durante el confinamiento, incluye la canción ” Quiéreme mientras se pueda “, una optimista balada inspirada en los momentos de mayor incertidumbre de la pandemia. “Quiéreme mientras se pueda, / Que la vida es una rueda que da mil vueltas, / Al final nada queda, / No he visto la primera historia, / De que alguien se muere y algo se lleva”, dice la letra. “La publiqué en medio de la cuarentena porque a pesar de todo lo malo, teníamos que saber disfrutar de lo que tenemos cerca”, explica Turizo.

Dopamina también presenta ” La nota “, uno de los éxitos del verano 2021; ” Amor en coma “, su colaboración con Maluma ; y las muy bailables ” Mala costumbre ” y ” Caliente “. Es una constante búsqueda de optimismo musical. “Me gustaría que la gente conectara de verdad con mi música”, comenta. Y, por lo que se ve reflejado en las listas de éxitos, ya está sucediendo.

