Manuel Turizo cumplió su sueño de cantar junto a Coldplay

El cantante de música urbana colombiano, Manuel Turizo, cumplió uno de sus sueños al interpretar su sencillo «La Bachata», junto a la banda británica de Pop-Rock, Coldplay.

Mediante sus redes sociales los artistas y los usuarios difundieron innumerables videos de la presentación que causó furor entre el público.

En los videos se puede ver a Chris Martin, vocalista de la banda londinense, invitando al escenario a Turizo durante su último concierto el pasado sábado en Bogotá (Colombia).Uni

Muchísimas gracias @ManuelTurizoMTZ for joining us in Bogotá last night 💛💙❤️ #ColdplayBogota pic.twitter.com/hoGEKfHQMn

— Coldplay (@coldplay) September 18, 2022

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

