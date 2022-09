Manuel Pizarro preparado para retomar negociações com Ordem dos Farmacêuticos

Entornointeligente.com /

O ministro da Saúde mostrou-se disponível para retomar negociações com a Ordem dos Farmacêuticos (OF) sobre as alterações na legislação da carreira.

Manuel Pizarro afirmou deixar «porta aberta para o diálogo e para a cooperação» no regresso das negociações que foram interrompidas com a demissão da anterior responsável pela pasta da Saúde, Marta Temido.

Segundo disse o bastonário da OF, Hélder Mota Filipe, à agência Lusa, a ordem quer resolver as «injustiças» da legislação, notando a falta de cerca de 300 farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O novo titular da pasta da Saúde disse, à saída da comemoração do Dia do Farmacêutico e dos 50 anos da OF, que está em curso o processo de recrutamento para a 'residência farmacêutica', «que será o momento de acesso à carreira farmacêutica nos hospitais» do SNS e que vai admitir 143 profissionais numa formação que começará em 2023 e acabará em 2027, e cujo exame de admissão será realizado na quinta-feira por mais de 300 candidatos.

«Num único concurso, se resolvermos 50% das carências, acho é que um aspeto positivo, um passo na direção certa», apontou Manuel Pizarro, ao sublinhar que as «carências existentes» não se resolvem «de um dia para o outro».

Contudo, Hélder Mota Filipe tem receio do «caos» quando terminar o recrutamento devido ao aumento da falta de recursos humanos: «serão estes 300, mais os que saem para o privado e mais os que saem para a reforma».

Para resistir a estas mudanças, o bastonário disse que quer criar um mecanismo que permita «continuar a contratar farmacêuticos especialistas para o SNS» enquanto se formam os primeiros farmacêuticos do internato (residência farmacêutica). Para Manuel Pizarro, esta ideia é algo que se deve ver noutro espaço de tempo.

Note-se que a legislação da carreira farmacêutica foi instituída em 2017, mas só em 2020 foi aprovado um diploma que regulamentava a realização de um internato (residência farmacêutica) para a entrada de farmacêuticos no SNS.

O governante também adiantou que está a ser desenvolvido «um perfil de informação de saúde» para os farmacêuticos acederem à ficha clínica dos utentes.

