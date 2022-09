Manuel Pizarro: «O país todo deve um grande agradecimento a Marta Temido»

Entornointeligente.com /

As primeiras palavras do próximo ministro da Saúde (que só tomará posse este sábado) foram dirigidas a Marta Temido. À chegada à Academia Socialista, o ainda eurodeputado socialista Manuel Pizarro fez uma declaração sem direito a perguntas e elogiou a ainda ministra Marta Temido, que a partir de amanhã substituirá na tutela da Saúde. Manuel Pizarro quis deixar uma palavra de «reconhecimento» a Marta Temido «pelo trabalho extraordinário que fez durante estes quatro anos em defesa da saúde dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde, com dois a serem marcados pela pandemia covid-19».

