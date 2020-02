Manuel Pellegrini: “La clase política está muy cuestionada por su falta de preparación”

Entornointeligente.com /

Un cafu00e9 expreso, endulzado con un sobre de azu00facar rubia. Un batido breve con la cuchara, un sorbo largo y Manuel Pellegrini (66 au00f1os) ya estu00e1 listo para responder. Se le ve tranquilo, viviendo sus primeras semanas de cesantu00eda en au00f1os. Vacaciones obligadas que continuaru00e1n en el sur de Chile, una zona que, dice, quiere conocer mejor ahora que tiene tiempo. Es el lado positivo de no tener trabajo o estar a la espera de la mejor oferta para seguir dirigiendo en las ligas mu00e1s importantes. Si algo tiene el ingeniero, es paciencia. n n u00bfCu00f3mo explica su salida obligada del West Ham? n La u00fanica explicaciu00f3n es que esto es fu00fatbol. Yo volvu00ed a Inglaterra a un desafu00edo. Al West Ham, que normalmente pelea el descenso, pero que es muy grande. Mi intenciu00f3n era hacerlo crecer. Comenzamos bien; hasta el partido siete llevu00e1bamos una derrota. Desgraciadamente, tuvimos una lesiu00f3n importante, del arquero (el polaco Fabianski), de cuatro meses. Y el rendimiento del segundo (el espau00f1ol Roberto Jimu00e9nez) no fue el esperado. Tuvo responsabilidad en varios goles. El equipo fue perdiendo confianza, se fueron negando los resultados y los dueu00f1os decidieron cambiar. n u00bfCu00f3mo tomu00f3 el despido? n Primero me doliu00f3. Es la primera vez en 20 au00f1os que no termino la temporada. En todos los clubes habu00eda terminado el au00f1o. En el Madrid no terminu00e9 mi contrato, pero su00ed la temporada. Llevaba 20 au00f1os sin parar a mitad del au00f1o. n u00bfFue un problema suyo o de sus jugadores? n En el fu00fatbol, lo primero que uno debe entender es que siempre tiene la responsabilidad. Se puede caer en esas rachas negativas. Los jugadores van perdiendo confianza y tu00fa, como tu00e9cnico, debes encontrar la soluciu00f3n. No siempre la encuentras y a veces no tienen paciencia en la dirigencia. Les ha pasado a Mourinho, Pochettino, Emeryu2026 Lo que pasa es que a mu00ed nunca me habu00eda pasado. n u00bfSu punto mu00e1s negro en el extranjero? n No lo veo asu00ed. Si hubiese terminado la temporada y mal, ahu00ed su00ed. Pero uno no puede analizar una campau00f1a cuando se te corta en menos de una vuelta. Lu00f3gicamente, si pregunta si es mi peor campau00f1a en el extranjero, diru00e9 que su00ed. El au00f1o pasado terminamos du00e9cimos y quedu00e9 amargado. Primera vez que no clasificaba a una copa en Europa. n u00bfCon 66 au00f1os cuesta mantenerse vigente? n Ya tengo 31, 32 au00f1os como tu00e9cnico. Eso de sentirse actualizado es un tema de preparaciu00f3n, nada mu00e1s. Es la necesidad de aprender todos los du00edas, estar vigente y dedicarle horas a tu profesiu00f3n. Por suerte, he podido trabajar afuera 20 au00f1os seguidos. En ese aspecto, me siento vigente, en base al rendimiento y a mi preparaciu00f3n. n u00bfYa tiene nuevos proyectos? n Es difu00edcil en este momento plantearse un proyecto. Estamos en una u00e9poca donde los clubes no saben lo que van a hacer. He tenido siempre la posibilidad de dirigir en pau00edses que he desechado antes. Tuve ofertas tambiu00e9n de Sudamu00e9rica. Cosas que veru00e9 cuando llegue el momento oportuno. Lo que tengo claro es que no voy a tomar a nadie a esta altura. Asu00ed que hasta junio no voy a hacer nada. n Cuando dice Sudamu00e9ricau2026, incluye a Chile. n No. n Oku2026 Porque hace poco saliu00f3 una entrevista suya a Telemundo donde se reconocu00eda muy interesado en la Selecciu00f3nu2026 n Esa entrevista saliu00f3 ahora, pero yo no he hablado con nadie despuu00e9s de irme del West Ham. Esa nota la di hace meses, pero la tiran ahora y parece que yo lleguu00e9 a Chile tratando de tomar la selecciu00f3n nacional, lo que no es cierto. Me parece una falta de respeto y una falta de u00e9tica con el tu00e9cnico que estu00e1. Es como decir u201cahora lleguu00e9, estoy libre y si echan al tu00e9cnico, estoy you201d. Lo primero que hice fue llamar a Reinaldo Rueda para darle una explicaciu00f3n. Lo que dije es lo mismo que he dicho siempre: si yo no tuviera equipo en Europa y estoy en Chile y la Selecciu00f3n no tiene tu00e9cnico, feliz la dirijo. Ahora, no me gusta dirigir selecciones, porque al final es un trabajo administrativo donde uno ve a los jugadores tres veces al au00f1o, durante cuatro du00edas. n u00bfY cu00f3mo fue su diu00e1logo con Rueda? n No hablu00e9 con u00e9l directamente. Conozco a una persona que conoce a Rueda y le mandu00e9 a decir que era todo mentira. Mi idea no es dirigir la selecciu00f3n chilena y no estoy vacante para hacerlo. Es su trabajo. Y si la ANFP no tuviera la capacidad de mantener a Rueda durante todas las Eliminatorias, quiere decir que su directorio no es serio. Y yo no trabajo con gente que no es seria. n u00bfSu mirada global del fu00fatbol chileno? n No estoy muy al tanto, en realidad. Me parece que hay una serie de enredos, posiblemente por la situaciu00f3n del pau00eds. n Imagino que supo cu00f3mo terminu00f3 el fu00fatbol en 2019, en el escritorio y derrotado por las barras bravasu2026 n Lo analizo como ha sido el pau00eds en los u00faltimos meses, desde octubre. Un desorden. Desgraciadamente, el fu00fatbol tambiu00e9n cayu00f3 en eso. No su00e9 si solamente por lo que pasaba en el pau00eds o producto tambiu00e9n de la mala conducciu00f3n del fu00fatbol nacional. Si usted me pregunta cu00f3mo se vio afuera, le digo que no deju00f3 una muy buena impresiu00f3n. n n u00bfQuu00e9 le cuesta mu00e1su2026 venir a Chile o partir? n Ninguna. Vengo a Chile feliz, porque tengo a mi familia y amigos acu00e1. Es mi pau00eds y lo quiero. Por otro lado, me acostumbru00e9 a vivir solo en el extranjero. Tengo casa en Espau00f1a, aunque cuando termine mi carrera, la mayor parte del au00f1o viviru00e9 en Chile. n A propu00f3sito, u00bfle gusta el nuevo Chile? n No su00e9 si hay un nuevo Chile. Despuu00e9s hay que ver al Chile nuevo en relaciu00f3n al Chile anterior, para saber si mejoramos o empeoramos. La verdad, estamos en un peru00edodo de incertidumbre. Lo que no me gusta es la violencia. n La frase de moda: Chile cambiu00f3. u00bfLo cree? n Tenemos que verlo despuu00e9s, con cifras reales, no con palabras. Si de verdad cambiu00f3, despuu00e9s de una demanda social muy grande. La gente no estu00e1 contenta. Eligiu00f3 a la Bachelet cuatro au00f1os y despuu00e9s eligiu00f3 a Piu00f1era cuatro au00f1os, pero u00e9l tampoco deju00f3 contenta a la gente. Y se volviu00f3 a elegir a Michelle Bachelet. Y la gente tampoco quedu00f3 conforme y volviu00f3 Piu00f1erau2026 n Y ahora Piu00f1era tiene un 6% de aprobaciu00f3nu2026 n Ha habido una disconformidad reflejada en las elecciones. Si tu00fa haces un buen gobierno, repites. No existe la reelecciu00f3n, pero su00ed puedes repetir la tendencia a la que representas. Si venimos siempre cambiando, es porque hay descontento. Vamos a ver si en el nuevo Chile al que se refiere se cumplen los requerimientos o no. Ahora, lo que no entiendo es la violencia. No puedo entender que se haya roto el Metro como se rompiu00f3. u00a1Por la misma gente que usa el Metro! n u00bfCu00f3mo explica esto a sus amigos en Europa? n Yo me preocupo y me informo siempre de todo lo que pasa en Chile. Mirando desde el exterior, reitero, si ha habido tantos cambios de gobierno seguidos es porque la gente ha sentido que algo no estu00e1 funcionandou2026 n u00bfQuu00e9 imagen genera Chile en el exterior? n Simplemente la de un pau00eds en el que parecu00eda que estaba todo bien y de repente llegu00f3 a un grado de violencia inexplicable. Uno venu00eda acu00e1 y veu00eda un pau00eds bien, pero no cabe duda de que habu00eda un descontento, que lamentablemente se ha mezclado con violencia. n u201cEl 95 por ciento de la gente no sabe quu00e9 es una nueva Constituciu00f3n. Yo me incluyo. Mi idea es votar en abril, pero primero informarme exactamente de quu00e9 es lo que se estu00e1 votando. Porque esto no es cambiar por cambiaru201d. n u00bfSe polarizu00f3 el pau00eds? n Es probable. De verdad creo que la gente tiene derecho a protestar si las cosas no estu00e1n bien. Por ejemplo, no entiendo que los remedios en Chile sean tres veces mu00e1s caros que en Espau00f1a. Significa que algo no funciona en mi pau00eds. La clase polu00edtica estu00e1 muy cuestionada, mu00e1s que todo por su falta de preparaciu00f3n. No su00e9 si estu00e1n realmente preparados para ser elegidos diputados y senadores, y discutir algo importante para que el pau00eds progrese. El sistema polu00edtico estu00e1 totalmente cuestionado. n u00bfY usted es parte de los cuestionadores? n Su00ed, yo cuestiono el sistema polu00edtico chileno. u00bfSabe por quu00e9? Porque en Chile no hay vocaciu00f3n polu00edtica para servir al pau00eds. Primero, porque en Chile los sueldos de los polu00edticos son muy altos. En los pau00edses desarrollados, como Inglaterra o Espau00f1a, ganan menos que acu00e1. Eso tambiu00e9n te indica algo. Si en los pau00edses mu00e1s ricos ganan menos, es claro que algo no funciona bien acu00e1. n u00bfSon seu00f1ales negativas? n Son negativas, porque hay diputados elegidos con el tres por ciento que no tienen idea de los temas que hablan. Por supuesto que hay un cuestionamiento y se ve en las encuestas. Tienen el dos por ciento de apoyo, el tres, gente que no estu00e1 preparada para dirigir un pau00eds. Pero mu00e1s que eso, cuestiono el sistema polu00edtico por el fondo. Yo soy de derecha, tu00fa eres de izquierda. Yo soy de izquierda, tu00fa eres de derecha. Si estu00e1s en el gobierno, todo lo que haces es malo. Y malo, malo, malo, malou2026 u00a1Cu00f3mo puede ser que todo sea malo! Despuu00e9s cambia el gobierno, ahora es de derecha y la izquierda dice u201cmalo, malo, malou201d. u00a1Nunca hay un proyecto para que realmente el pau00eds avance! u00bfQuu00e9 es lo que quieren entonces? Ambiciu00f3n de poderu2026 Si tu00fa eres gobierno y yo soy oposiciu00f3n, yo quiero que tu00fa te caigas, para yo ser gobierno y tener el poder. Asu00ed, el sistema no funciona. n u00bfMuchos estereotipos, tambiu00e9n? El de derecha es pinochetista y no respeta los derechos humanos; el de izquierda es resentido y quiere exprimir al Estadou2026 n Yo no creo que el de izquierda sea un resentido ni que todos los derecha sean pinochetistasu2026. n Pero el estereotipo su00ed estu00e1 instalado, u00bfno cree? n Su00ed, es cierto, pero el punto es que hay gente que gobierna el pau00eds y que su misiu00f3n es definir quu00e9 es lo mejor para Chile. Pero un sistema polu00edtico, no solo en Chile, no funciona si realmente la vocaciu00f3n no es hacer crecer el pau00eds. Si mi u00fanica ambiciu00f3n es tomar el poder, voy a dirigir toda mi polu00edtica hacia cu00f3mo tomar yo el poder. Si la ambiciu00f3n es que Chile crezca, la idea debe ser trabajar para que la vida de la gente mejore. Eso es lo que yo cuestiono. La oposiciu00f3n es muy importante, para que la gente que estu00e9 con el poder no se dispare, pero tiene que haber cosas claras, en comu00fan. Como el tema de los remedios que te decu00eda. n u00bfCu00f3mo cambiar eso? La ambiciu00f3n de poder siempre estu00e1. n Despuu00e9s de los problemas, me da la impresiu00f3n de que los polu00edticos se han unido mu00e1s, porque entre ellos se han dicho: u201cu00a1Cuidado!u201d. Porque sale un diputado o un senador de derecha a la calle y lo suben y lo bajan. Y sale el de izquierda y lo suben y lo bajan. n u00bfEs mu00e1s difu00edcil ser de derecha hoy en Chile? n En Chile es difu00edcil ser polu00edtico, porque hay una masa social que rechaza ambos bandos. Los de derecha y los de izquierda estu00e1n siendo cuestionados en la calle. La gente que se atribuye la representatividad de esta masa social estu00e1 equivocada, muy equivocada. Y se lo han demostrado en la calle a todo el mundo. No es un tema de derecha o izquierda aquu00ed, es un problema de que no hay respeto, no hay valoraciu00f3n de las autoridades, porque desgraciadamente no se la han podido ganar. n n u00bfLe gusta la idea de una nueva Constituciu00f3n? n La parte polu00edtica la terminamos aquu00ed. Ya le di una idea general y espero que quede bien reflejada en la entrevista. n Ya, pero respu00f3ndame si aprueba una nueva Constituciu00f3n y si va a votar en el plebiscito de abrilu2026 n El 95% de la gente no sabe quu00e9 es una nueva Constituciu00f3n. Yo me incluyo. Mi idea es votar en abril, pero primero informarme exactamente de quu00e9 es lo que se estu00e1 votando. Porque esto no es cambiar por cambiar. Por eso le digo que las personas que no saben y estu00e1n en cargos donde se necesita conocimiento, han sido un gran dau00f1o para este pau00eds. Ahora, yo igual veo a Chile, en comparaciu00f3n con otros pau00edses de Sudamu00e9rica, bastante mejor. Por eso me extrau00f1u00f3 que fuera tan explosivo todo el descontento. n u00bfCuu00e1l es el rol del deporte y los deportistas en este escenario de ebulliciu00f3n social? n Para mu00ed, y esto es una opiniu00f3n personal, una de las grandes cosas que une a Chile es la selecciu00f3n nacional. Ahu00ed da lo mismo si el del lado es comunista, pinochetista, de derecha o de izquierda. Si es catu00f3lico o protestante. Entonces, todo lo que rompa esa uniu00f3n es malo. Si todos los jugadores empiezan a dar opiniones polu00edticas y se empiezan a meter en esos temas, malo. Todos tienen ideas polu00edticas. Yo las tengo, no las he reflejado nunca y no las estoy reflejando ahora, porque espero que esta sea una entrevista seria. Soy absolutamente independiente. Pero para mu00ed, ojalu00e1 se mantuviera la gente del deporte fuera de la polu00edtica. Desune. n u00bfCu00f3mo hubiese abordado el tema de los jugadores de la selecciu00f3n que no quisieron jugar el amistoso con Peru00fa? n Para abordar un tema, tengo que estar adentro. Saber quu00e9 piensan los jugadores, una serie de condiciones. Una de las cosas importantes para mu00ed, y creo que se lo he repetido unas cinco veces en la entrevista, es que se debe tener conocimiento. No puedo tener una opiniu00f3n de cosas que no estoy viviendo, sin base ni fundamentos. Para mu00ed, el conocimiento es fundamental en todas las actividades de la vida. n u201cYa tengo 66. No puedo compararme con alguien de 50, al que le quedan mu00e1s de 15 au00f1os de carrera. Eso no quiere decir que no estoy vigente. Me comparo con cualquiera, por mis resultadosu201d. n Han surgido nuevos entrenadores exitosos a nivel mundial. u00bfAlguno que le guste mu00e1s? n Hay una generaciu00f3n de entrenadores muy buena, que estu00e1n alrededor de los 50 au00f1os, como Guardiola, Pochettino, Simeone, por nombrar algunos, que supongo van a dominar el fu00fatbol por los pru00f3ximos au00f1os. n u00bfY usted se compara con ellos? n No me comparo con nadie. Hice mi carrera de acuerdo a mis expectativas y tuve la fortuna de cumpliru2026. n Disculpe, habla de su carrera en pasado, como que ya fueu2026 n No, no es eso. Lo que pasa es que ya tengo 66. No puedo compararme con alguien de 50, al que le quedan mu00e1s de 15 au00f1os de carrera. Eso no quiere decir que no estu00e9 vigente. Me comparo con cualquiera de ellos, de acuerdo a mis resultados. Para mu00ed el orgullo fue haber llevado al Villarreal a semifinales de Champions, a ser segundo y tercero en La Liga. Cuando llegue alguien y repita eso, fenomenal. Pero tu00fa no te puedes comparar con el tu00e9cnico del Barcelona, porque llega uno y sale campeu00f3n, va otro y tambiu00e9n sale campeu00f3n y va otro y es lo mismo. En ese sentido, mi gran espina sigue siendo el Real Madrid. n u00bfLa gran espina de su carrera? n Es que perder un campeonato con 96 puntos es muy difu00edcil. Y yo tuve a Cristiano Ronaldo quebrado tres meses. Sin Cristiano, hicimos 96 puntos y 102 goles. Su00e1cale a Cristiano a todos los tu00e9cnicos que han sido campeones con u00e9l, o a Messi en el Barcelonau2026 A ver hasta du00f3nde llegan. n u00bfTodavu00eda su prioridad es estar sentado en un banco o ya piensa en proyectos como director deportivo? n No, no, nou2026 En la medida en que tenga un club que me motive, voy a seguir como entrenador algunos au00f1os mu00e1s. n u00bfSe retiran los entrenadores? n Te retira la actividad, por lo menos desde el punto de vista competitivo. Si no tienes un club, no puedes seguir trabajando por mu00e1s que quieras. n Un partido de fu00fatbol en sus du00edas de descanso, u00bflo ve como un hincha o siempre aparece el entrenador? n Lo veo como un espectu00e1culo. n u00bfPero a usted le cuesta dejar al entrenador en la pega y estar tranquilo en su casa? n Esta es una actividad donde no puedes nunca estar de vacaciones. Ahora, cuando estoy trabajando y veo un partido de fu00fatbol, solo puedo ver a un equipo. No soy capaz de verlos a los dos. Entonces, si quiero ver al otro equipo, tengo que volver a ver el partido. n u00bfY cuando ve al equipo del cual usted es hincha? Me refiero a la U, complicada con lo del descenso. n El hincha siempre quiere ver ganar a su equipo. Despuu00e9s uno ve si el equipo juega mal o bien. n u00bfY a usted le queda algo de hincha? n Creo que lo he perdido un poquito. Porque al final, u00bfhincha de quiu00e9n soy? Del equipo de turno en que trabajo. Me he movido tanto por todas partes, que he ido perdiendo un poco esa sensaciu00f3n. n En el fu00fatbol hay que tener mucha pasiu00f3n. u00bfLa tiene? n Su00ed, totalmente. Por suerte, eso no ha cambiado para nada. Si estoy aquu00ed es porque me gusta el desafu00edo semanal, la adrenalina previa a un partido. Son cosas que uno echa de menos cuando no las hace. n Lo pregunto porque siempre se le ve como una persona muy seria, fru00eda, que nunca dice un garabato… n Yo fui una persona muy temperamental, especialmente de jugador. Siendo tu00e9cnico tambiu00e9n partu00ed con un estilo muy temperamental, hasta que terminu00e9 mi etapa en Universidad Catu00f3lica. Ahu00ed me autoanalicu00e9, porque no estaba contento con mi carrera: con la U no me habu00eda ido bien, con Palestino hice una muy buena campau00f1a, con la Catu00f3lica tambiu00e9n, pero no logramos el tu00edtulo. Algo me faltaba. Y concluu00ed que lo que necesitaba era ser mu00e1s fru00edo y entender mu00e1s que el rol como tu00e9cnico es llevar a un jugador a su mu00e1ximo nivel de acuerdo a sus condiciones y no pretender que todos sean Messi. Trabaju00e9 mucho el manejo de mis emociones. Si tomas una decisiu00f3n bajo una emociu00f3n, la probabilidad de que la tomes bien es baja. Esa frialdad que proyecto es justamente producto de una experiencia, obligu00e1ndome a entender que la gente comete errores, que se debe tener siempre la cabeza fru00eda. Asu00ed fui forjando una personalidad que es absolutamente diferente a la mu00eda. Y creo que ha sido tremendamente u00fatil en mi carrera. n u00bfEs decir que el Pellegrini entrenador es muy distinto al Pellegrini mu00e1s casero? n Distinto, su00ed. Y el de los entrenamientos tambiu00e9n es distinto al de los partidos. La influencia del tu00e9cnico en un partido es mu00ednima. En la semana estoy mu00e1s encima, apurando a los jugadoresu2026 n Es mu00e1s gruu00f1u00f3nu2026 n Por supuesto. Hay que ser asu00ed en los entrenamientos, hay que tener una autoridad tremenda, exigir mucho, ser pesado, para poder darle al equipo una mecu00e1nica. Durante un partido no saco nada con salir reclamando contra un jugador, porque significa que tu00fa no estu00e1s bajo el control de tus emociones. Si alguien me considera fru00edo, es por falta de conocimiento sobre quu00e9 es un tu00e9cnico de fu00fatbol. n u00bfCuu00e1ndo fue la u00faltima vez que tomu00f3 una decisiu00f3n llevado mu00e1s por las emociones? n No recuerdo la u00faltima vez que me deju00e9 llevar por las emociones. Ya son mu00e1s de mil partidos dirigiendo. Yo tuve que cambiar mi personalidad, porque justamente cometu00eda errores producto de esa forma temperamental. n n u00bfSu momento mu00e1s feliz como DT fue en Mu00e1laga? n Es injusto comparar, pero en Mu00e1laga se juntu00f3 tambiu00e9n un cariu00f1o tremendo de la gente. Ahu00ed tengo mi casa en Espau00f1a. Voy para allu00e1 y la gente me adora, hay una rotonda con mi nombre, mi padre se muriu00f3 estando yo allu00e1 y todo el estadio coreu00f3 mi nombre. Son emociones que te dejan mucho. Por eso siempre me ru00edo con esa frase de Mourinho de que u00e9l no se habru00eda ido a Mu00e1laga. Para mu00ed fue la mejor decisiu00f3n de mi vida. n Mourinho juega mucho a expresar emocionesu2026 n Tiene una personalidad distinta a la mu00eda, que tambiu00e9n ha ido variando con sus u00faltimos resultados. Lo echaron del Chelsea, del Manchester Unitedu2026 No puedes tener la misma personalidad a los 45 y a los 55. n u00bfSe siente mu00e1s valorado fuera o dentro de Chile? n En los dos lados. Afuera por todos los premios y logros que he conseguido, por los clubes en los que he dirigido. Y en Chile, cada vez que vengo, la gente me entrega cariu00f1o en todas partes. Me felicita, me pide fotos. Yo, al menos, soy feliz con lo que he hecho. n u00bfCu00f3mo maneja el tema familiar a distancia? n Nosotros somos una familia muy grande. A mu00ed me ha tocado estar un poco mu00e1s distante. Una cosa es la parte familiar de los hermanos y otra es la parte familiar personal. He tenido la fortuna de tener una seu00f1ora brillante, que ha sabido llevar este distanciamiento. He tenido tres hijos que son muy amigos entre ellos. El fu00fatbol los ha unido. A lo mejor me separu00e9 un poquito de ellos, en una edad importante (12, 15 y 17 au00f1os), pero todo lo que pude haberles dejado de dar estando cerca de ellos, se los di a travu00e9s de una actividad. Mi familia ha sido fundamental. n u00bfNunca se ha sentido solo en Europa? n Siempre me he sentido solo, porque estoy solo. Y una forma de llevar esa soledad ha sido dedicarle mucho tiempo a mi actividad. Me he perdido muchos momentos familiares, pero en la vida todo tiene costos y beneficios. Si no estu00e1s consciente de que te vas a perder algo por lograr algo, es muy difu00edcil que alcances esa meta. Pero vivir solo es algo muy difu00edcil, te exige mucha preparaciu00f3n. n u00bfTiene enemigos? n No me he sentado a analizarlo y no veo por quu00e9 deberu00eda tenerlos. n Se ha dicho que Mourinho es su enemigou2026 n Mourinho nunca ha sido enemigo mu00edo. Nunca. u00c9l tiene su manera de ser y yo la mu00eda. u00c9l hizo declaraciones y yo no quise responderle, para no generar otra respuesta. Pero enemigo, alguien que te desea el mal, creo que no tengo. Ahora, su00ed su00e9 que hay mucha gente que no estu00e1 de acuerdo con lo que digo y hago. n u201cLe temo a muy poco. Mi personalidad es asu00ed. Cuando me pusieron una pistola al frente, no tuve miedo. Estaba en shock, tratu00e9 de defendermeu2026, pero no, no tengo temor. La vida es para vivirlau201d. n u00bfOrden pu00fablico o agenda social? n Todo debe ir de la mano. En el momento en que se pierde el orden, se produce el caos. La gente tiene todo el derecho a manifestarse, sin violencia. Decir que las cosas no se estu00e1n haciendo bien. Y hay una clase polu00edtica que tiene una responsabilidad sobre eso. n Hace no mucho usted viviu00f3 un episodio traumu00e1tico en Chile, cuando lo asaltaron con pistolasu2026 u00bfEso no cambiu00f3 en nada su visiu00f3n del pau00eds? n Nunca reflejaru00eda una acciu00f3n individual en una cuestiu00f3n general. Eso me podru00eda haber pasado en Inglaterra, en Espau00f1a o en cualquier pau00edsu2026 n u00bfNo anda con temor por la calle? n Ese fue un episodio que me pasu00f3 a mu00ed, muy desagradable. Yo su00ed veo que anda gente con temor, por todo lo que estu00e1 pasando, porque se estu00e1n produciendo hechos que generalmente no se producu00edan. n u00bfY usted? n Uno es parte de la sociedad y si lee en los diarios que pasu00f3 esto, o lo otro, por supuesto que se puede tener algo de temor. Pero, por suerte, soy una persona que no tiene temor de nada. Su00ed deseo que el pau00eds se encauce de una manera en que se pueda mejorar. No en base a la destrucciu00f3n y a la violencia, sino a la preparaciu00f3n de una clase polu00edtica que pueda acoger las necesidades de la sociedad. n u00bfDe verdad no le teme a nada? n A muy poco. Mi personalidad es asu00ed. Cuando me pusieron una pistola al frente, no tuve miedo. Estaba en un estado de shock, tratu00e9 de defendermeu2026, pero no, no tengo temor. Creo que la vida es para vivirla y no para temerla. n

