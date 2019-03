Manuel: “Hay que tener el cuchillo entre los dientes”

Entornointeligente.com / “No seré yo quien le quite trascendencia. Toda la energía debe estar puesta en este partido “, son palabras de Manuel Mosquera en la previa del trascendental partido que su equipo juega ante el Córdoba el domingo. Además añadía que ” es el más importante porque es el de esta semana y el único que podemos ganar”. Para el nuevo técnico , que debuta en casa, independientemente del resultado que se dé, “después de este no hay un abismo. La mentalidad ganadora del equipo debe ser que no hay problemas, siempre hay soluciones, y hay que mirar hacia adelante “.

El club extremeño utilizaba esta semana la imagen de Manuel, en su época como jugador del CF Extremadura , para realizar el cartel del partido. Una imagen que trasladaba a la afición a aquella época y al recuerdo de Manuel como futbolista . Aguerrido, trabajador incansable, luchador…, son calificativos que resumen perfectamente lo que daba en el campo .

Ahora, en su nueva faceta como entrenador, es lo que pretende trasladar al vestuario desde su llegada a Almendralejo. “Con los jugadores trabajo en ese sentido desde que llegué. Hay que tener el cuchillo entre los dientes . Cualquier balón hay que darlo por bueno, cualquier jugada hay que tomarla como si fuese la última . Este partido lo estamos preparando en ese sentido y este equipo saldrá a morir en el campo”.

