Mantén tu actividad física en vacaciones con estas rutinas flash

Entornointeligente.com /

Picture of young beautiful fitness girl running with sea on background Por Flavio Borquez Tarff

Hacer una actividad física es parte de un hábito saludable que, cuando se hace con frecuencia y disciplina, es difícil sacar de la agenda diaria. Sin embargo, hay momentos como las vacaciones cuando se dificulta realizar una rutina completa. Pero eso no significa que el camino ganado en el gimnasio está perdido.

Trotar, caminar, subir escaleras, hacer una rutina aeróbica, todos esos ejercicios se pueden hacer en la montaña, en la playa, en el patio de la casa. Todo depende si buscas bajar de peso, aumentar la masa muscular o simplemente mantener la rutina deportiva durante las vacaciones.

Derbis Maurela, entrenador personal de la cadena Gold’s Gym en Margarita, ofrece tips que te ayudarán a mantener los avances logrados en el gimnasio .

Para cada quien hay un tipo de plan: ejercicios aeróbicos que se usan para disminuir el peso corporal, como los jumping jacks, o saltos de tijera, que se centran en las piernas, ejercitan los músculos medianos y menores de los glúteos; o ejercicios anaeróbicos , para mantener la masa muscular, como el skipping, el cual consiste en elevar las rodillas por encima de la cintura manteniendo la cadera en una posición elevada, hacer flexiones o usar mancuernas.

Por Flavio Borquez Tarff

Los jumping jacks son muy sencillos de hacer incluso en la playa, y consisten en saltar abriendo las piernas y subiendo los brazos hasta que las manos se toquen sobre la cabeza y saltar de nuevo uniendo los pies y colocando los brazos a los lados en paralelo al cuerpo.

Si deseas una rutina sencilla, combina 20 jumping jacks con 12 flexiones, 15 abdominales y 1 kilómetro de caminata y obtendrás excelentes resultados.

Maurela indicó que los personal trainer pueden orientar a las personas para que sigan en sintonía, ya sea en la playa, la montaña o la casa. «A nosotros nos conviene que continúen con los hábitos de entrenamiento. Si se mantienen operativas, en función de sus necesidades, no perderán condiciones a la hora de regresar al gimnasio».

Es importante sí que hagan calentamiento pre y post ejercicios, cerca de 10 minutos de estiramientos para que los músculos se relajen, aseguró.

No abusar con las comidas

La maleta de los viajeros tal vez vaya con ropa ligera, pero el menú diario también debe tener en cuenta eso. A las recomendaciones de Maurela se suman las de Amelia de la Peña, nutricionista de Gold’s Gym, quien aclaró que no por estar de vacaciones puedes comer de todo.

«No podemos obsesionarnos con los alimentos. Tampoco podemos llevar solo refrescos, alcohol, chucherías o comer todos los días empanadas».

Aclaró que las personas tienen esas costumbres sin salir de viaje en un fin de semana o cuando van a la playa, y destacó que lo más sano es incluir frutas y snacks saludables como palitos de zanahoria y apio. «Con una empanada no pasa nada, pero hay que llevar otras opciones saludables como las ensaladas de atún. Lo importante es cubrir todas las necesidades energéticas y de nutrientes».

La especialista también recordó que el plan alimenticio incluso en vacaciones deberá estar ajustado al tipo de ejercicio que hace la persona.

Si quiere saber sobre el tema, Gold’s Gym ofrece a sus miembros asesoría ajustada a sus requerimientos y habilidades físicas. Puede acercarse a las sedes de Caracas (C.C Uslar y C.C San Ignacio) y Margarita (C.C. Parque Costa Azul), o consultar las redes @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.

Por Flavio Borquez Tarff

LINK ORIGINAL: Notaoficial

Entornointeligente.com