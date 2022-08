Mantenimiento en Plataforma Patria dejará inhabilitado pago con Monedero

Entornointeligente.com /

La Plataforma Patria informó continúa con el mantenimiento semanal de la página pero debido a trabajos de mayor alcance, los trabajos iniciarán desde el sábado 3 de septiembre a las 10:00 p.m.

Este mantenimiento afectará todos los servicios asociados al monedero, incluyendo la posibilidad de tramitar pagos vía BiopagoBDV (Banco de Venezuela) con el Monedero Patria, el envío de Remesas en Criptomonedas y las aplicaciones veMonedero, vePOS y veTicket.

Al culminar la actualización se irán activando todos los servicios progresivamente.

El acceso de la Plataforma Patria se mantiene de lunes a sábados de 6:00 a.m. a 9:59 p.m., reservando los horarios de las noches y domingos para su mantenimiento y actualización.

A través de su blog, la plataforma destacó que no afectará el funcionamiento de BiopagoPDV (Pdvsa), el consumo de litros de gasolina subsidiada será posible pero la operación no se registrará de inmediato, sino hasta volver a activar los sistemas, es por ello que no se enviarán las notificaciones en tiempo real a través de la mensajería de texto, como es habitual.

