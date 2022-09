Entornointeligente.com /

Guido Manini Ríos, luego de reunirse con Luis Lacalle Pou, en la Residencia de Suárez.

Foto: Federico Gutiérrez

Manini Ríos propuso a Lacalle Pou «una docena de puntos» para «mejorar» proyecto de seguridad social Publicado el 2 de septiembre de 2022 Gobierno nacional 1 minuto de lectura El senador de Cabildo Abierto aseguró que su partido «entiende que es necesaria una reforma» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tuvo una reunión este viernes con el presidente Luis Lacalle Pou, en la que le presentó algunas propuestas respecto del anteproyecto de reforma de la seguridad social . Según dijo a la prensa al salir de la residencia de Suárez y Reyes, su partido tiene «una docena de puntos que queremos mejorar del anteproyecto de ley de la seguridad social».

Aseguró que Cabildo Abierto «va a apoyar la reforma de la seguridad social, pero pretende que esos puntos sean considerados». Dijo que además el equipo técnico de los cabildantes estará intercambiando con el equipo que redactó el anteproyecto, liderado por Rodolfo Saldain, y hasta que ellos lleguen a algunas conclusiones, Manini Ríos prefiere «no adelantar nada», aunque insistió con que el partido «entiende que es necesaria la reforma».

Consultado sobre si los cambios propuestos apuntan a las reformas en la Caja Militar, el dirigente de la coalición de gobierno afirmó que están «proponiendo mejoras en el anteproyecto en general, en todo el sistema, no solamente especificando en un sector, sino en todos los sectores. Entendemos que hay cambios para hacer, para mejorar el anteproyecto, y eso es lo que le traje al presidente».

En una entrevista con Doble click este jueves, el senador había advertido que iba a presentar cambios a la reforma de la seguridad social y «si no se recogen, no tendrá nuestro apoyo» . En esa oportunidad profundizó sobre algunos de los cambios a los que se refería, en particular los relacionados con las pensiones por viudez y los cambios en algunas bonificaciones.

Manini Ríos también se pronunció este viernes sobre dos acontecimientos que ocurrieron en la noche del jueves: el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández , y las pedradas en el Cerro a la camioneta en la que iban autoridades de la educación . «Son episodios lamentables, cualquiera de los dos, creemos que a eso lleva el estado de crispación que hay en la sociedad», dijo.

Afirmó que «todos quienes tenemos responsabilidades tenemos que hacer lo posible, quienes estamos en el sistema político y los comunicadores, todo lo posible para bajar la pelota al piso y distender la crispación actual, que lleva a estas cosas, un intento de homicidio, una agresión con rotura de vidrios de un vehículo, creemos que eso es lamentable y el Uruguay merece algo mejor».

