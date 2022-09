Manini presentará a Lacalle Pou «cambios» a la reforma previsional: «Es muy mejorable»

Entornointeligente.com /

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , informó que mañana viernes se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou para presentarle «cambios» al anteproyecto de ley de reforma previsional . Considera que la redacción original presenta «una serie de falencias» y entiende que «es muy mejorable».

Consultado en Doble Click (Del Sol) sobre qué hará el partido oficialista si no toman los cambios planteados, el cabildante dijo que «hay puntos que son realmente muy importantes y si no se recogen no tendrá nuestro apoyo, por supuesto». Pero luego matizó: «Todo esto va a tener un proceso parlamentario y seguramente podrá haber mejoras en nuestra propuesta y verlo. No es tampoco ‘blanco o negro’, y ‘si esto no me lo llevás…’, pero creemos que nuestra propuesta va en el sentido de mejorar este anteproyecto que para nosotros tiene una serie de falencias, que merecen ser cambiadas».

Consultado sobre cuál es el punto imprescindible de cambio que reclama Cabildo Abierto, Manini Ríos indicó que «son varios los aspectos», y puntualizó en uno de ellos. Puso como ejemplo el caso de una mujer viuda de 54 que recibiría por cinco años la pensión y que «después cesa», implicaría que luego de ese plazo a la beneficiaria «lo dejan sin nada» a los 59 o 60 años.

«Al final, termina siendo una dependiente del Estado vía Mides u otros planes, y creo que es mucho más digno que siga cobrando una pensión de su marido, que capaz aportó 40 años a la caja», indicó.

Dio un paso más al destacar que es un caso de «sentido común» y que su partido lo va «a pelear» porque «es muy duro así como está previsto».

No obstante, no es esa la única diferencia con la redacción original. «Creemos que han habido cambios en las bonificaciones que no tienen mucho sentido. Se le baja a la Policía ejecutiva y creo que eso no es bueno», agregó. Otro punto que apuntan es que «no se ha respetado la recomendación del grupo de expertos en cuanto a cuándo tiene que estar efectivizada la transformación».

«Hay varios puntos que nosotros vamos a plantear que hay que cambiar en este anteproyecto», remarcó, y adelantó que este jueves recibirá un documento con el trabajo de los expertos de Cabildo Abierto en seguridad social . «Incluso uno de ellos participó en la comisión de expertos que trabajó bajo la dirección de Rodolfo Saldain «.

Manini Ríos indicó que el comité de expertos «habló de la universalización, que vamos a tratar a todos por igual, y sin embargo en el anteproyecto se mantienen algunas diferencias que no respeta eso que se habló».

«Se habló de que cada peso trabajado y aportado tiene que incidir en la jubilación final, y sin embargo en este anteproyecto hay partes en que eso no se considera», insistió.

«Nuestra propuesta seguramente va a ser contemplada», estimó el senador cabildante.

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado había declarado el martes que Lacalle Pou «va a recibir en estos días de los socios de la coalición algunas propuestas, algunas oportunidades de mejora posiblemente del anteproyecto de ley. Esperemos tener también algún tipo de insumo por parte del Frente Amplio».

