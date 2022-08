Manini dijo que «no conoce» el plan de Heber para bajar homicidios y advirtió por «fallas»

Entornointeligente.com /

Guido Manini Ríos , senador y líder de Cabildo Abierto, indicó este lunes de mañana que «no conoce» el plan que maneja el Ministerio del Interior — encabezado por Luis Alberto Heber— para revertir el aumento de homicidios . También habló de las «fallas» que encuentra en la gestión y aseguró que «casi que a diario» le llegan denuncias de que «la Policía no está».

«Yo no conozco el plan. Indudablemente que los resultados del plan no están siendo halagüeños. Tal vez se necesite tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan», sostuvo en entrevista con Informativo Sarandí (690 AM).

El ministro Heber había indicado a comienzos de junio que le había presentado al presidente Luis Lacalle Pou un plan para modificar las cifras, aunque no dio detalles. «Es un plan que consiste en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión, sobre todo en narcomenudeo. Vamos a redoblar los esfuerzos policiales en la lucha», había dicho en ese entonces poco antes de una interpelación que activó el Frente Amplio por la suba de homicidios en mayo.

«Estamos insistiendo permanentemente en una mayor presencia policial en los barrios y en distintas zonas del interior. Creo que eso es lo que está faltando. El vecino tiene que ver las rondas de policias, notar y palpar la presencia policial en todo momento», enfatizó Manini Ríos esta mañana.

«Hoy el Ministerio del Interior tiene los mismos o más efectivos que los que tenía hace 20 años cuando había más presencia policial», puntualizó. «Hay que volver a poblar las comisarías de barrio, hay que estar mucho más presente. Esa inteligencia de barrio, el policía que conoce el barrio y sabe bien dónde vive el malandra, el que puede generar problemas», añadió.

Para Manini Ríos «es mucho más fácil después cuando hay una denuncia accionar rápidamente cuando se está en cercanía y en conocimiento de la realidad barrial». Incluso remarcó que esto lo ha venido «insistiendo desde el primer día», en referencia de que lo ha hablado con el exministro del Interior Jorge Larrañaga, Heber y hasta con el presidente «una y otra vez».

«Se me dice que se está avanzando en ese tema, que hay destacamentos que estaban cerrados y hay más policías, pero no lo significativo y notorio que tiene que ser», apuntó.

Contó que recibe «quejas casi que a diario de que la Policía no está, que no llega a tiempo, o van a la comisaría y la gente que está lo más que pueden hacer es levantar la denuncia y nada más, no pueden reaccionar rápidamente. Y cuando llega la respuesta policial no se está en conocimiento de la realidad del barrio o se está lejos y se gestiona tarde. Eso está pasando hoy».

