Entornointeligente.com / Manifestantes bloqueiam Avenida Paulista em ato contra Bolsonaro e a favor da vacinação Protesto, organizado por movimentos sociais e partidos políticos de oposição ao presidente, ocupa nove quarteirões da avenida, segundo a CET. Por G1 SP — São Paulo

19/06/2021 15h35 Atualizado 19/06/2021

1 min Imagens aéreas mostram extensão do protesto contra Jair Bolsonaro em São Paulo

Manifestantes se reúnem desde o início da tarde deste sábado (19) na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo, para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacinação contra a Covid-19. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), eles ocuparam nove quarteirões e bloquearam a avenida nos dois sentidos.

1 de 4 Protestantes na Avenida Paulista em ato contra o presidente Jair Bolsonaro e pelas vacinas — Foto: Henrique Picarelli/GloboNews Protestantes na Avenida Paulista em ato contra o presidente Jair Bolsonaro e pelas vacinas — Foto: Henrique Picarelli/GloboNews

Segundo a SPTrans, 23 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados por conta da manifestação.

Balões foram soltos como homenagem aos 500 mil brasileiros mortos vítimas da Covid-19, marca atingida neste sábado. Este é o segundo protesto contra o presidente e sua gestão da pandemia, e acontece em todos os estados e no Distrito Federal; o primeiro aconteceu em 29 de maio em 180 cidades do país e do exterior.

2 de 4 Protesto contra governo do presidente Jair Bolsonaro neste sábado (19) em São Paulo — Foto: Henrique Picarelli/GloboNews Protesto contra governo do presidente Jair Bolsonaro neste sábado (19) em São Paulo — Foto: Henrique Picarelli/GloboNews

1 min Manifestantes fazem novo protesto contra Jair Bolsonaro em São Paulo

O ato tem, entre os organizadores, integrantes de movimentos sociais, estudantis e partidos. Participam do protesto políticos como o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e o deputado federal Orlando Silva (PCdoB).

Os manifestantes usam máscaras e também há pontos de distribuição do equipamento pela avenida. Às 18h, os participantes começaram a seguir em direção à Rua da Consolação até a Praça Roosevelt, onde será a dispersão, segundo os organizadores.

3 de 4 Protesto contra governo do presidente Jair Bolsonaro neste sábado (19) na Avenida Paulista, em São Paulo — Foto: William Santos/TV Globo Protesto contra governo do presidente Jair Bolsonaro neste sábado (19) na Avenida Paulista, em São Paulo — Foto: William Santos/TV Globo

Cerca de 200 ciclistas se concentraram na Praça do Ciclista, na Consolação, para protestar. Eles deixaram o local por volta das 14h30 e percorreram lugares simbólicos para a democracia e necropolítica (poder de determinar quem pode viver e quem deve morrer).

4 de 4 Ciclistas participam de ato na Avenida Paulista — Foto: Deslange Paiva/G1 Ciclistas participam de ato na Avenida Paulista — Foto: Deslange Paiva/G1

Mais cedo, manifestantes fizeram protestos em cidades da Grande São Paulo como Santo André, São Bernardo e Carapicuíba.

Os protestos ocorreram de forma pacífica e sem aglomerações. O ato contra Bolsonaro ocorre em várias regiões do país.

