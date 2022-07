Manifestantes asaltan parlamento iraquí en rechazo al primer ministro

Entornointeligente.com /

Este miércoles comenzó una manifestación en la capital iraquí contra la designación de Mohammed Sudani para el cargo de primer ministro del país.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos partidarios del líder chiíta iraquí Muqtada al-Sadr, irrumpieron en el parlamento, dentro de la llamada Zona Verde fuertemente fortificada, en protesta por la nominación de un primer ministro proveniente de un bloque rival.

«Los manifestantes entraron dentro del edificio del Parlamento, después de que accedieran a la Zona Verde», informó la agencia de noticias estatal iraquí INA, en referencia a la fortificada área de Bagdad que alberga los principales edificios gubernamentales, así como las embajadas extranjeras.

Videos show Iraqi protestors storming Iraqi Parliament, breaching heavily fortified «Green Zone», home to government buildings.

Iraq has seen heavy protests against Mohammed al-Sudani, the nominee for Iraq PM. pic.twitter.com/Y6u4cqpjx6

— dana (@dana916) July 27, 2022 El primer ministro Mustafa al-Kadhemi pidió a los manifestantes que se «retiren inmediatamente» de la Zona Verde, hogar de edificios gubernamentales y misiones diplomáticas.

Advirtió en un comunicado que las fuerzas de seguridad velarán por «la protección de las instituciones estatales y las misiones extranjeras, y evitarán cualquier daño a la seguridad y el orden».

El bloque de Al-Sadr ganó 73 escaños en las elecciones iraquíes de octubre de 2021, lo que lo convierte en la facción más grande en el parlamento de 329 escaños. Pero desde la votación, las conversaciones para formar un nuevo Gobierno se han estancado.

Tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2021, las fuerzas políticas del país no lograron formar un nuevo Gobierno. En mayo, el mayor bloque de Irak, dirigido por el influyente político chiíta Muqtada Sadr, abandonó el Parlamento del país.

