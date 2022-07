Manicuristas preocupadas por la baja clientela

Entornointeligente.com /

En salones de belleza o spas de Los Altos Mirandinos, ofrecen el manicure desde $5 como mínimo, llegando hasta $15 o quizás más.

Romelia López, profesional de la materia, indicó «yo he visto que la clientela ha estado un poco floja, no ha aumentado a comparación de otros meses. Este servicio no es una prioridad más bien es un lujo para muchas»

Aseveró que los precios se han mantenido desde el año pasado. «Sino se mantiene el precio, las pocas clientes que hay se nos van. La mayoría de las muchachas se acercan más para trabajos semi permanente que lo brindamos a $10 con el pedicure».

Gabriela Torres, quien trabaja en el minicentro Don Pedro, expresó que «a principios de año bajó la clientela, ya desde mayo está moviéndose. Hacerse las uñas no es una necesidad, por eso es un lujo, quienes pueden pagar el sistema se lo hacen y el precio va depender del largo que las quiera»./GA/rp

