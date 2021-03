Mangre niet tevreden over aanpak Levens

Entornointeligente.com / – Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname(ALS), is niet tevreden over de werkwijze van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Volgens de vakbondsvrouw, die ook voorzitter is van de vaste commissie Onderwijs in het parlement, worden leerkrachten niet betrokken bij de veranderingen die het ministerie doorvoert in verband met de Covid-19-pandemie.

Met name bij de gemeenschap is er veel onduidelijkheid over de normen die zullen gelden bij de overgang. Volgens de parlementariёr tasten ook de onderwijsgevenden daarover in het duister. “Het ministerie komt met heel ingrijpende veranderingen in het curriculum en ten aanzien van overgang, maar het veld wordt niet betrokken”, klaagt Mangre in gesprek met de Ware Tijd .

De vakbondsvrouw benadrukt dat er veel klachten zijn bij zowel de leerkrachten als de ouders. Ze wijst erop dat ook tijdens de Covid-19-crisis de kwaliteit van het onderwijs wordt behouden. “Als kinderen naar een volgende klas gaan dan moeten ze de basisdingen wel kennen. Maar als ze niet worden getoetst dan hebben wij ook onze vraagtekens.”

Mangre benadrukt dat de leerkrachten geen beslissingsbevoegdheid willen. Wat ze wel willen is de ruimte om samen met de leiding van het ministerie na te denken over het onderwijs zodat de verschillende actoren het beste resultaat kunnen behalen. Volgens haar zijn meerdere pogingen om Levens persoonlijk te spreken over dit vraagstuk nog niet succesvol geweest.

De BvL/ALS-voorzitter onderstreept dat de onderwijzers niet tegen verandering zijn. Ze vindt wel dat zaken in goed overleg met de groep die in de uitvoering zit moeten worden gedaan. Zo zou de richting die het onderwijs opgaat duidelijk moeten zijn vastgesteld. Op basis daarvan moeten de verschillende niveaus op elkaar worden afgestemd.

“Ik hoor nu dat er op voj-niveau een aantal richtingen komen. We weten niet hoeveel”, uit de parlementariёr haar bezorgdheid. Ze vraagt zich af of er wel een goede aansluiting zal zijn op het vervolgonderwijs. “Vernieuwing is nog geen verbetering”, onderstreept ze. Om een succesvolle vernieuwing door te voeren moet je alle actoren raadplegen, aldus Mangre. Het is de Ware Tijd niet gelukt de minister te bereiken voor een reactie.

