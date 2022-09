Manfred sobre el caso Quecoma: «No se cumple el debido proceso»

Entornointeligente.com /

El alcalde Manfred Reyes Villa denunció este miércoles tras conocerse que será enjuiciado por el caso de la represa Quecoma que no se cumple el «debido proceso» y afirmó que hay presiones del exjuez Evert Veizaga.

«Es totalmente ilegal, Manfred goza de caso corte», dijo en contacto con los medios este miércoles en la entrega de una obra.

«Yo no le tengo miedo a ningún juicio, porque Quecoma funciona hace 14 años perfectamente (…) no como otros que se caen puentes, pero con como el partido azul no pasa nada; edificios construidos que no sirven (como el hospital del niño) no pasa nada; claro, como azules se los protege», declaró.

El juez del tribunal tercero determinó ayer iniciar un juicio contra el exprefecto y actual alcalde por el caso Quecoma, debido a que tiene filtraciones. Además, rechazó los incidentes de la defensa en una audiencia virtual. La audiencia fue fijada para el 17 de octubre de 2022.

