Manfred frena juicio por la represa Quecoma y vincula sus casos con persecución

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, frenó ayer el juicio en su contra por irregularidades en la represa Quecoma, construida en su gestión como prefecto en 2009, tras presentar una recusación contra la presidenta del Tribunal de Sentencia No. 4 y con «el apoyo» de la gente. «Gracias a ustedes, han suspendido esta audiencia porque no van a poder con el poder de todo un pueblo. Es persecución política y eso lo sabe no solamente Cochabamba, sino Bolivia», sostuvo el Alcalde. «Manfred se respeta» y «mi voto se respeta», vociferaron comerciantes, vecinos y personas de diferentes sectores que se concentraron en puertas del Tribunal y de la Alcaldía en la plaza principal. El caso Quecoma es uno de los que se reactivó tras un fallo del Tribunal Constitucional y que se impulsan desde la aparición de una encuesta que sitúa a Reyes Villa entre los políticos mejor posicionado, segundo después de Luis Arce. El diputado del MAS Pacífico Choque negó que se trate de persecución y sostuvo que «desde ningún punto de vista, el órgano legislativo ni ejecutivo del Gobierno central tienen intromisión al órgano judicial», pero que «debe responder a la justicia».

Suspensión El Alcalde es procesado por la represa Quecoma por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por un informe de la Contraloría. La obra demandó 7 millones de bolivianos. La audiencia se suspendió tras presentarse una recusación en contra de la presidenta del juzgado por parte de la defensa y por la baja médica de uno de los jueces por Covid-19, informó la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez. «Consideramos en lo particular que este memorial es demasiado malicioso y temerario, porque lo único que se ha hecho es ir a la chicanería para suspender estos procesos», sostuvo. El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Boris Fiorilo, explicó que la recusación «fue planteada en el sentido que (la jueza) habría adelantado criterio sobre los efectos del procesamiento» y pidiendo que se aparte del caso. El secretario Financiero, Mauricio Muñoz, recordó que el Alcalde, en 2009, gozaba del derecho a «caso de corte», y que debe ser considerado en el proceso.

La represa y las inversiones El diputado Héctor Arce, del MAS, dijo que la represa Quecoma presenta fisuras y filtraciones, por lo que sólo funciona tres meses del año.

La represa se halla en el municipio de Sacabamba. La Contraloría emitió un informe que dio lugar a un proceso.

El secretario Mauricio Muñoz dijo que el Gobierno invirtió recursos en obras complementarias en la presa.

MAS reactiva 15 casos y niega que es por encuesta

Diputados del MAS indicaron ayer que existen 15 casos contra el alcalde Manfred Reyes Villa, de cuando era prefecto de Cochabamba, y negaron que la reactivación de los mismos sea por una encuesta que lo posiciona entre los líderes con mejor imagen en Bolivia. «Son 15 procesos que tiene este señor. Deuda con la justicia boliviana, no es posible que estos actos queden impunes», sostuvo el diputado Santos Mamani. Entre ellos están el caso Sillar alternativo, Quecoma, Vinto-Sacambaya, módulo Tiquipaya, Lacma-Santiváñez, IDH y buses odontológicos, dijo. El diputado José Luis Flores dijo que «no hay ninguna persecución política y todo ello (por la encuesta), simplemente se está haciendo un análisis de todo lo que está haciendo la Alcaldía». La encuesta de Página Siete señala que el 40 por ciento ve con buena imagen a Manfred.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

