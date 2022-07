Manfred advierte que tratan de darle un «golpe» municipal

Entornointeligente.com /

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, advirtió este lunes que sectores del MAS tratan de darle un «golpe» municipal al buscar un quiebre de su gestión debido a la «persecución» judicial que enfrenta desempolvando procesos de hace 25 años que son temas administrativos.

La autoridad se refirió a su situación al finalizar el acto de la iza de la bandera, un acto al que acudió un grupo de seguidores para darle su apoyo, después de que el viernes recibió una sentencia de un mes por una expropiación de hace 25 años.

«Yo creo que hay una persecución, cada vez que llegó a La Paz o San Cruz no exageró, lo puedo demostrar, cinco vehículos o motocicletas persiguiéndome para ver dónde voy, eso es persecución», expresó.

Siguió: «Yo lamentó mucho que sigamos en esa dinámica cuando; más bien, es momento de buscar la unidad del país, no de pelearnos entre bolivianos y que todos hagan gestión. Yo me alegraría que el alcalde de Colcapirhua, de Sacaba o de Tiquipaya hagan gestión y en lo que yo podría ayudarlos ayudaría, pero no tratar de dar hacer un quiebre de una gestión, de dar un golpe municipal, yo creo que sería muy grave».

El alcalde dijo que la población se ha dado la cuenta que se lo quiere sacar. «Hay una bronca contra Manfred al salir todos los diputados y senadores del MAS en contra Manfred, pero felizmente nosotros estamos con el pueblo y se da cuenta. Manfred no ha cometido absolutamente nada, peor, hace 25 años», afirmó.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

