Manchester United y los memes de la posible compra por Elon Musk

El hombre más rico del mundo según Forbes y consejero delegado de Tesla Elon Musk , agitó las redes sociales este martes, al asegurar que compraría al Manchester United .

«Además, voy a comprar el Manchester United . De nada», externó Elon Musk en su cuenta de Twitter, por lo que automáticamente se generaron múltiples reacciones entre los aficionados al fútbol, entre ellos una gran cantidad de memes.

Después de ver la importancia que generó su tweet en el que dio a conocer que compraría al Manchester United , horas después publicó otro mensaje en el que respondió a uno de sus seguidores, asegurando que no está interesado en adquirir algún club deportivo y que únicamente fue una broma.

«No, esta es una vieja broma de Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo», enfatizó Elon Musk

Elon Musk agitó las redes sociales luego de asegurar que compraría al Manchester United. Getty Images De igual manera, aunque aseguró que no está interesado en adquirir un equipo deportivo, enfatizó en que si compraría un equipo de fútbol ese club sería el Manchester United , ya que era seguidor del conjunto inglés desde niño.

«Pero si fuera a comprar algún equipo, ese sería el Manchester United . Era mi equipo favorito cuando era niño», agregó.

Elon Musk ilusionó al Manchester United al señalar que lo compraría, pero fue una broma 5h EFE Tras esa publicación de Elon Musk , las redes sociales se inundaron de reacciones ante la posibilidad de que el magnate adquiriera al Manchester United, sin embargo, después de descartan dicha posibilidad se incrementa la cantidad de memes y burlas hacia el equipo de los Red Devils ante el mal paso que tiene el equipo.

Imágenes de fútbol y tecnología con algunos toques chuscos, además de la reacción de Cristiano Ronaldo ante la noticia al igual de que tan mal la pasaría y el desgaste que tendría Elon Musk al adquirir al Manchester United, fueron algunos de los memes más destacados.

Eriksen cuando Elon Musk le cambie el corazón por un motor Tesla. pic.twitter.com/mPYHXTvWW3

— Hugo (@Rossovile) August 17, 2022 Elon Musk cuando le digan que en la compra del Manchester United vienen incluidos los jugadores del equipo titular. pic.twitter.com/khoBBPj8Ko

— Manudarg (@ManUdArg) August 17, 2022 Elon Musk despidiendo a Maguire antes de enviarlo a la estación internacional espacial pic.twitter.com/Ds5dwCyBBv

— Manudarg (@ManUdArg) August 17, 2022 Elon Musk after 1 week of being the owner of Manchester United pic.twitter.com/Glwxfke1d9

— Troll Football (@TrollFootball) August 17, 2022 Elon Musk at Manchester United’s next board meeting pic.twitter.com/iGCa1eoIuI https://t.co/nzzOlJQwVs

— ~ (@FALSE1O) August 17, 2022 Cristiano Ronaldo announcing his new salary when Elon Musk buys Manchester United pic.twitter.com/WJIHGttA7k

— RonaldoFan7 (@ManUtdRonaldo7) August 17, 2022 Glazers: Manchester United is not for sale

Elon Musk: pic.twitter.com/3GyeiNknDd

— 🔥JET7🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇦🔥 (@ONEUTD7) August 17, 2022 Manchester United player’s after Elon musk put chips in their brains pic.twitter.com/tmZO95mjEe

— Xirociroc♂️ (@canelo____) August 17, 2022

