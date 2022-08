Manchester United y los jugadores que han sonado para unirse a sus filas

Entornointeligente.com /

La posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United ha acaparado todos los reflectores del equipo que juega en la Premier League. Alterno a la situación del portugués, hay una decena de jugadores que se han relacionado con los Red Devils.

En las bajas, la más sonada es la del francés Paul Pogba , mientras que al equipo de Manchester United se le han relacionado con varios jugadores como Christian Pulisic y Casemiro del Real Madrid .

Hasta ahora, las altas que se han conseguido son la llegada de Lisandro López , que viene del Ajax , y Tyrel Malacia , que viene del Feyenoord de Holanda, además de Christian Eriksen , que llegó libre tras finalizar su relación con el Brentford .

En Inglaterra, la publicación ‘ The Telegraph ‘ mencionó que el Manchester United negocia con el Chelsea , por el pase de Christian Pulisic , que tiene dos años de contrato con los Blues y está valorado en 55.7 millones de euros.

Casemiro, del Real Madrid, sonó para reforzar el mediocampo del Manchester United. ESPN En los rumores también aparece Casemiro del Real Madrid , el periódico Marca de España asegura que el equipo merengue y el futbolista estudian la posibilidad de que el mediocampista se mude a la Premier League.

Frenkie de Jong , del Barcelona y Antony Matheus dos Santos , del Ajax , también fueron señalados como elementos que se podrían unir a la plantilla, pero ninguno de los dos llegó al equipo de Manchester.

Selecciones Editoriales Leyenda del United explota contra Cristiano Ronaldo tras polémica con la prensa: «Levántate ya y habla» 23h A su vez, se mantiene la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se aleje del Teatro de los Sueños, aunque no ha habido un club que se anime a contratar el futbolista portugués, de 37 años.

También, aunque más lejana, se ha comentado la posibilidad de que Pierre-Emerick Aubemeyang llegue al Manchester United , aunque luce complicado, debido a que el futbolista busca continuar en la liga española, según varias publicaciones.

Por ahora, en medio de los rumores y problemas, el Manchester United se encuentra en la última posición de la tabla, al sumar dos derrotas en sus primeros dos partidos y se espera que pueda recuperar terreno con la llegada de refuerzos.

Players linked to Man United in the last three days:

Pulisic

Casemiro

Joao Felix

Cunha

Meunier

Vardy

Rabiot

Aubameyang

Morata

Sommer

Dest

Caicedo pic.twitter.com/ILu6c5tmgt

— ESPN FC (@ESPNFC) August 17, 2022

