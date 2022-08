Manchester United fue goleado 4 a 0 y es colista en la Premier League

Entornointeligente.com /

Tanto ‘Citizens’ como ‘Gunners’ acumulan 6 puntos en la clasificación y lanzan un mensaje sobre su ambición en este arranque de curso. Su situación contrasta con la de un Manchester United que sigue con cero puntos en la clasificación, después de haber perdido en la primera jornada 2-1 ante el Brighton. Esta vez la bofetada se la dio el Brentford, con un contundente 4-0, con goles de Josh Da Silva (10), Mathias Jensen (18), Ben Mee (30) y Bryan Mbeumo (35). El Manchester United no recibía cuatro tantos en los 35 primeros minutos desde mayo de 1990, en un duelo ante el Nottingham Forest. La situación es ya preocupante para el nuevo entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag , que no pudo ocultar las carencias de su equipo pese a la titularización de Cristiano Ronaldo. El arquero español David De Gea tuvo una tarde de pesadilla, con una gran parte de responsabilidad en la derrota, estando especialmente desacertado en tres de los cuatro tantos recibidos. La situación del United contrasta con la de su vecino Manchester City , que en el primer partido ante sus hinchas en el Etihad Stadium superó 4-0 al Bournemouth. El equipo de Josep Guardiola sentenció ya en la primera parte, llegando con 3 a 0 al descanso, con los tantos del alemán Ilkay Gündogan, el belga Kevin De Bruyne y Phil Foden. En la segunda parte, el cuarto gol del City subió al marcador por un tanto en contra del colombiano Jefferson Lerma. El astro noruego Erling Haaland, que firmó un doblete para el City en la primera jornada, no marcó en esta ocasión, pero dio la asistencia para que Gündogan abriera el camino del triunfo. En el Emirates Stadium, en su 4-2 al Leicester, el Arsenal tuvo a su nueva estrella brasileña Gabriel Jesus como protagonista, ya que un doblete suyo (minutos 23 y 35) encarriló el partido. El Leicester se aproximó a un tanto de desventaja en dos ocasiones, con un tanto en contra de William Saliba (53) y de James Maddison (74), pero en ambas ocasiones el Arsenal respondió rápidamente reestableciendo distancias en el marcador, con goles del suizo Granit Xhaka (55) y del también brasileño Gabriel Martinelli (75). Resultados de la 2ª jornada de la Premier League: Sábado: Aston Villa – Everton 2 – 1 Brighton – Newcastle 0 – 0 Wolverhampton – Fulham 0 – 0 Arsenal – Leicester 4 – 2 Manchester City – Bournemouth 4 – 0 Southampton – Leeds 2 – 2 Brentford – Manchester United 4 – 0 Domingo: (13h00 GMT) Nottingham – West Ham (15h30 GMT) Chelsea – Tottenham Lunes: (19h00 GMT) Liverpool – Crystal Palace Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif 1. Manchester City 6 2 2 0 0 6 0 6 2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 4 3. Brentford 4 2 1 1 0 6 2 4 4. Newcastle 4 2 1 1 0 2 0 2 5. Leeds 4 2 1 1 0 4 3 1 6. Brighton 4 2 1 1 0 2 1 1 7. Tottenham 3 1 1 0 0 4 1 3 8. Chelsea 3 1 1 0 0 1 0 1 9. Aston Villa 3 2 1 0 1 2 3 -1 10. Bournemouth 3 2 1 0 1 2 4 -2 11. Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0 12. Liverpool 1 1 0 1 0 2 2 0 13. Wolverhampton 1 2 0 1 1 1 2 -1 14. Leicester 1 2 0 1 1 4 6 -2 15. Southampton 1 2 0 1 1 3 6 -3 16. Everton 0 2 0 0 2 1 3 -2 17. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 2 -2 . Nottingham 0 1 0 0 1 0 2 -2 . West Ham 0 1 0 0 1 0 2 -2 20. Manchester United 0 2 0 0 2 1 6 -5 Lea también: Mbappé se ubica a sí mismo en top 3 del Balón de Oro Más en Andina ??Sporting Cristal gana 3 a 2 ante el club Carlos Stein por la séptima fecha de la Liga 1, en el Estadio Alberto Gallardo. ?? https://t.co/IYA4v2dppF Foto: Sporting Cristal/ Liga 1 pic.twitter.com/6h2IHVuzrX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 13, 2022 (FIN)AFP/VDV/RES Publicado: 13/8/2022

