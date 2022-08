Manchester United ficha al brasileño Antony por 95 de millones de euros

Entornointeligente.com /

Redacción deportes.- El Manchester United y el Ajax anunciaron que alcanzaron un acuerdo para el traspaso del brasileño Antony Matheus dos Santos al club inglés, operación que podría alcanzar los cien millones de euros .

«El Ajax acordó una tarifa de transferencia de 95 millones de euros con el club inglés. Por variables, esa cantidad puede aumentar hasta los 100 millones de euros», precisa la entidad neerlandesa en su comunicado.

El traspaso del extremo brasileño, de 22 años está pendiente del pertinente reconocimiento médico y el pase internacional.

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022 Antony, que llegó al fútbol europeo procedente del Sao Paulo, ha logrado un total de 47 goles con el Ajax entre todas las competiciones, con la selección nacional de Brasil ha sumado dos tantos y dos pases de gol.

Además, ha conseguido dos titulos ligueros con el Ajax y el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su llegada al United, en el que coincidirá con su técnico en el equipo ‘ajacied’, Erik ten Hag, se produce después de la de su compatriota Casemiro, que procedía del Real Madrid y ya tuvo la oportunidad de debutar el pasado fin de semana.

Es el cuarto fichaje más caro de la Premier por detrás del francés Paul Pogba al propio United, del belga Romelu Lukaku al Chelsea y de Jack Grealish al Manchester City.

