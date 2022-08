Manchester United cree que Casemiro le dará títulos

Entornointeligente.com /

Erik Ten Hag , DT del Manchester United, se refirió a la incorporación de Casemiro desde el Real Madrid. El entrenador señaló que el futbolista sabe cómo ganar partidos y, con ello, títulos.

Casemiro, que el lunes por la mañana vivió un emotivo acto de despedida de la Casa Blanca, asistió por la noche al partido en Old Trafford ante el Liverpool , en el que su nuevo equipo venció por 2-1.

Su experiencia estos años en el cuadro madridista, y su contribución a la consecución de numerosos títulos en España y a nivel internacional, aparte de sus cualidades, son clave para el sueño de resurgimiento de los diablos rojos, con los que ha firmado hasta junio de 2026.

» Ahora tenemos más jugadores que ya han ganado muchos trofeos en su carrera. Eso tiene que ser una guía para el resto del equipo para que sepan y entiendan cómo ganar partidos «, apuntó Ten Hag.

El adiestrador se congratuló por la evolución de su equipo y elogió la actitud y el liderazgo mostrado en el partido por el portugués Bruno Fernandes y por otro exmadridista, el defensa francés Raphael Varane , característica que espera que también aporte Casemiro

Fin de ciclo en Madrid Casemiro decidió dejar el Real Madrid, tras sentir que su » ciclo había terminado » con la conquista de su quinta Liga de Campeones en París, y se ilusiona por iniciar «un nuevo reto» en el Manchester United.

«Cuando se toma una decisión tan importante de tu vida siempre es difícil, pero después de terminar la final de Champions , hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Soy honesto conmigo, con los madridistas y con mi presidente», explicó en rueda de prensa ya con menos emoción y con un mensaje más calmado que en su despedida.

«Me dijeron que me fuera de vacaciones con la cabeza tranquila y al mes tenía la misma sensación. Lo he dado todo por este club y me voy con el deber cumplido. Si tenía una misión esta hecha. Busco nuevos retos, probar una liga y una cultura diferente donde no he ganado nada «, añadió.

El centrocampista brasileño desveló el proceso, asegurando que informó al Real Madrid antes del verano de sus intenciones y, especialmente, al presidente Florentino Pérez con quien guarda una gran relación.

«La primera conversación fue el día siguiente a la final de Champions. Les dije que mi ciclo estaba terminado en el club. Es una decisión muy importante, llevo nueve años en Madrid , he sido padre aquí y es un cambio para mi familia que ha estado unida en mi decisión. Fue difícil hablar con el presidente, sé el cariño que tiene por mí y lo llevaré para toda mi vida. La honestidad es uno de los grandes valores, tengo que ser honesto y es la clave desde que empezamos a hablar», afirmó.

El deseo de Casemiro siempre ha sido jugar en la Premier League. «Es una competición que me encanta y en la que deseaba jugar. De vacaciones seguía pensando igual y soy la persona más honesta del mundo conmigo mismo. Me voy con la sensación del deber cumplido»

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com