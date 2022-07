Manchester United contrata Lisandro Martínez ao Ajax por 67 ME

Entornointeligente.com /

O Manchester United e o Ajax chegaram a acordo para a transferência do futebolista internacional argentino Lisandro Martínez para a equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, informaram este domingo os ‘red devils’.

«O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube acordou com o Ajax a transferência do defesa Lisandro Martínez, sujeito ainda a exames médicos, acordo de condições contratuais com o jogador e pressupostos de visto de trabalho britânico», lê-se em comunicado divulgado no site oficial do United.

A agência noticiosa espanhola EFE avançou que o negócio ascende a 67 milhões de euros (57 milhões de libras), incluindo bónus por objetivos e indemnizações aos clubes formadores do atleta de 24 aos.

Subscrever Martínez chegou ao campeão neerlandês em 2019, onde foi treinado pelo novo técnico dos ‘red devils’, Erik ten Hag, proveniente do clube argentino Defensa y Justicia, e já representou a seleção argentina em sete ocasiões.

