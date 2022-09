Manchester United continua a recuperação e põe fim a início perfeito do Arsenal

Entornointeligente.com /

Com Cristiano Ronaldo de novo a começar no banco, Antony marcou numa estreia de sonho pelo Manchester United, com o golo clínico do brasileiro e os dois de Marcus Rashford a valerem uma vitória por 3 a 1 que pôs fim ao início perfeito do Arsenal na Premier League.

Antony fez a sua primeira aparição com a camisola do United, depois de assinar vindo do Ajax, ex-clube do técnico Erik ten Hag, num acordo que envolveu cerca de 100 milhões de euros.

Cheio de jogadas, truques e movimentos intencionais, o atacante de 22 anos levou apenas 35 minutos para marcar numa apresentação deslumbrante diante dos seus novos fãs em Old Trafford.

Subscrever O Arsenal contra-atacou para empatar por Bukayo Saka, mas Rashford afastou os líderes com dois golos no espaço de nove minutos do segundo tempo, depois de Antony ter sido substituído por Cristiano Ronaldo.

Graças a Antony e Rashford, o United conseguiu comemorar a quarta vitória consecutiva, depois de duas derrotas a abrir o campeonato, o que levou os red devils ao quinto lugar.

Abrir o seu reinado com derrotas consecutivas contra Brighton e Brentford fez questionar o início da era Ten Hag em Old Trafford. Mas desde então, o técnico neerlandês começou a colocar a sua marca numa equipa do United que parece muito mais organizada do que o conjunto caótico que terminou em sexto na Premier League na temporada passada.

Pelo United, além de Ronaldo, que começou do banco pela quarta partida consecutiva – uma das medidas de Ten Hag após as duas derrotas iniciais -, jogaram, de início, os portugueses Bruno Fernandes de Diogo Dalot.

A primeira derrota do Arsenal nesta temporada, após cinco vitórias consecutivas, foi cruel para os homens de Mikel Arteta, que contribuíram muito para um encontro emocionante, mas pagaram o preço por uma defesa ingénua. O português Fábio Veiria entrou aos 73 minutos para o conjunto londrino.

