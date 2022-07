Manchester United confirma el fichaje de Lisandro Martínez de Ajax

Entornointeligente.com /

Manchester United confirmó el fichaje de Lisandro Martínez , procedente de Ajax , campeón de la Eredivisie , según anunció el club este miércoles.

El defensor argentino firmó un contrato por cinco temporadas por una cifra inicial de 57.37 millones de euros. Prensa Manchester United

Martínez firmó un contrato por cinco años con Old Trafford para reencontrarse con su exentrenador Erik ten Hag mediante un acuerdo por un valor inicial de 57,37 millones de euros, que podría ascender a 67,37 millones según determinadas variables. El internacional argentino llegó al campo de entrenamiento de United el martes, antes de que se confirmara su fichaje.

Martínez dijo: «Es un honor unirse a este gran club de fútbol. Trabajé mucho para llegar a este momento y, ahora que estoy aquí, voy a esforzarme aún más.

Selecciones Editoriales Cristiano Ronaldo está en las instalaciones del Manchester United para encuentro decisivo 1d Erik Ten Hag no puede esperar a Cristiano Ronaldo en Manchester United 5d ESPN Lingard se va al Nottingham Forest y se despide del Manchester United 6d 2 Relacionado «Tuve la suerte de formar parte de equipos exitosos en mi carrera y eso es lo que quiero continuar en Manchester United. Habrá que trabajar mucho para llegar a ese momento, pero creo firmemente que, con este DT y estos entrenadores, y junto con mis nuevos compañeros, podemos lograrlo.

«Quiero agradecer al Ajax y a sus aficionados por todo el apoyo que me dieron. Lo pasé muy bien ahí, pero creo que ha llegado el momento de ponerme a prueba en otro entorno . Ahora estoy en el club perfecto para hacerlo».

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 27, 2022 ESPN había informado que el jugador de 24 años estaba interesado en pasar a la Premier League , siendo United su destino preferido. Según fuentes de ESPN, Martínez rechazó el interés de Arsenal .

Jugó 118 partidos con el campeón neerlandés tras su llegada al club en 2019 y se convierte en el tercer fichaje de Ten Hag este verano, tras las incorporaciones de Tyrell Malacia, procedente de Feyenoord, y de Christian Eriksen, quien llegó a Old Trafford tras pasar la segunda mitad de la temporada pasada en Brentford.

John Murtough, director de fútbol de Manchester United, declaró: «Lisandro es un jugador excepcional que aportará más calidad y experiencia a la plantilla de Erik [Ten Hag].

«Estamos encantados de que haya elegido sumarse a Manchester United y estamos deseando verle desarrollarse aún más y ayudar al equipo a alcanzar el éxito que nos proponemos».

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo llegó al campo de entrenamiento de United el martes para hablar sobre su futuro en el club. El internacional portugués hizo una petición oficial para irse de United este verano para poder seguir jugando fútbol de Champions League la próxima temporada, según confirmaron fuentes a ESPN.

