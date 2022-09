Manchester City vence ‘Wolves’ e sobe à liderança em jogo com 11 portugueses

Entornointeligente.com /

O Manchester City assumiu hoje provisoriamente a liderança da Liga inglesa de futebol, após vencer no campo do Wolverhampton, de Bruno Lage, por 3-0, num encontro em que praticamente metade dos jogadores que atuaram eram portugueses.

Na oitava jornada, a equipa da casa apresentou-se com sete portugueses no ‘onze’ inicial, com Nelson Semedo a ser ainda lançado segunda parte, enquanto os campeões ingleses contaram com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, num conjunto de 11 jogadores lusos, enquanto, por exemplo, apenas quatro ingleses foram titulares entre os dois emblemas.

Nos ‘Wolves’, o guarda-redes José Sá, Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho, Gonçalo Guedes, Podence e Pedro Neto foram escolhas iniciais de Bruno Lage, com o técnico a apostar num meio-campo e num ataque 100% português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Logo no primeiro minuto, Grealish deu vantagem ao Manchester City, diferença aumentada por Eling Haaland, aos 16, com assistência de Bernardo Silva. Este foi o 11.º tento do avançado norueguês, líder dos melhores marcadores da Premier League, com mais cinco do que o segundo, o sérvio Aleksandar Mitrovic (Fulham).

A tarefa dos ‘Wolves’ ficou ainda mais complicada aos 33 minutos com a expulsão do central irlandês Collins, devido a uma entrada violeta sobre Grealish.

Na segunda parte, os ‘citizens’ fixaram o triunfo por Foden, aos 69 minutos, e somaram o 22.º jogo sem perder na Premier League, o quarto melhor registo da história da competição.

A vitória deixa a equipa de Pep Guardiola, para já, na frente com 17 pontos, mais dois que o Arsenal, que joga domingo no campo do Brentford.

Ainda hoje, o Manchester City pode ser igualado pelo Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, com os ‘spurs’ a receberam o Leicester City, último classificado, às 17:30.

Por seu lado, o Wolverhampton segue no 16.º lugar, com seis pontos, mas ainda poderá cair para a zona de despromoção com o decorrer da jornada.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com